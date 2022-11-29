29 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Şehrin göbeğinde korkutan yangın

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir süre sonra yıkımına başlanacak olan ve bu sebeple boşaltılan binanın ikinci katında çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 03:05
Takip Et

Şehrin göbeğinde korkutan yangın

Şehrin göbeğinde korkutan yangın
+
Aa
-

Yangın, Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi, Dr. Nuri Bayar Caddesi üzerinde bulunan bir binada meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kısa bir süre sonra yıkılacağı için boşaltılan binanın ikinci katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Şehrin göbeğinde çıkan yangın kısa süreli paniğe sebep oldu. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İYİ Partili Turhan Çömez o görüntülere farklı bir yorum getirdi. Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etmişti
1
﻿İYİ Partili Turhan Çömez o görüntülere farklı bir yorum getirdi. Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etmişti
﻿İYİ Partili Turhan Çömez o görüntülere farklı bir yorum getirdi. Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etmişti
﻿İBB Meclisi'nde 'kafası karışık' polemiği. İYİ Partili Özkan: HDP eşittir PKK deyip pişkin pişkin fotoğraf verenlerin kafası karışıktır
2
﻿İBB Meclisi'nde 'kafası karışık' polemiği. İYİ Partili Özkan: HDP eşittir PKK deyip pişkin pişkin fotoğraf verenlerin kafası karışıktır
﻿İBB Meclisi'nde 'kafası karışık' polemiği. İYİ Partili Özkan: HDP eşittir PKK deyip pişkin pişkin fotoğraf verenlerin kafası karışıktır
﻿Mustafa Destici asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
3
﻿Mustafa Destici asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
﻿Mustafa Destici asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
﻿Mehmet Topal'dan Juan Mata itirafı
4
﻿Mehmet Topal'dan Juan Mata itirafı
﻿Mehmet Topal'dan Juan Mata itirafı
﻿Portekiz'le Uruguay arasında Ronaldo'nun yarattığı farkı açıkladı
5
﻿Portekiz'le Uruguay arasında Ronaldo'nun yarattığı farkı açıkladı
﻿Portekiz'le Uruguay arasında Ronaldo'nun yarattığı farkı açıkladı
﻿Tapuda yeni dönem. Tamamen değişiyor
6
﻿Tapuda yeni dönem. Tamamen değişiyor
﻿Tapuda yeni dönem. Tamamen değişiyor
﻿Bulgaristan yargısından Hablemitoğlu'nun suikast zanlısının Türkiye'ye iadesine ilişkin flaş karar
7
﻿Bulgaristan yargısından Hablemitoğlu'nun suikast zanlısının Türkiye'ye iadesine ilişkin flaş karar
﻿Bulgaristan yargısından Hablemitoğlu'nun suikast zanlısının Türkiye'ye iadesine ilişkin flaş karar
﻿Şehrin göbeğinde korkutan yangın
﻿Şehrin göbeğinde korkutan yangın
﻿Şehrin göbeğinde korkutan yangın
﻿Otobanda feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
﻿Otobanda feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
﻿Otobanda feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
﻿Kazdağları'nın yüksek kesimleri beyaza büründü
﻿Kazdağları'nın yüksek kesimleri beyaza büründü
﻿Kazdağları'nın yüksek kesimleri beyaza büründü
﻿Zelenskiy: Ukrayna asla bir yıkım yeri olmayacak
﻿Zelenskiy: Ukrayna asla bir yıkım yeri olmayacak
﻿Zelenskiy: Ukrayna asla bir yıkım yeri olmayacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.