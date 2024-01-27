Şehrin incisiydi kaderine terk edildi

Kaynak: İHA
Şehrin incisiydi kaderine terk edildi
Kırşehir'deki Aşıkpaşa Tabiat Parkı, görselliğiyle dikkat çeken bir yapıya sahip olmasına rağmen, insanların park içinde bıraktıkları tahribat ve pislikler nedeniyle tepki topladı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 2010 yılında tamamlanan Aşıkpaşa Tabiat Parkı, son zamanlarda görüntüsüyle Kırşehir'deki vatandaşları üzdü.

Park, Kırşehir merkezine sadece 2 kilometre mesafede yer almakta olup, Ankara-Kayseri karayolu üzerinde bulunmaktadır. Ancak park alanında bulunan konutların tahrip edilmiş olması ve çevreye saçılan çöpler dikkat çekici bir hal almıştır. Park, doğal çeşitliliği ve arazi yapısıyla doğa yürüyüşleri, kampçılık ve doğa sporları için uygun bir ortam sunmasına rağmen, çevre kirliliği ve park içindeki tesislerin bozulmuş olması tepkilere neden oldu.

Parkta bulunan İdari-Ziyaretçi Tanıtım Merkezi ve Tabiat Müzesi, kır lokantası, WC'ler, çeşmeler, spor alanları, tenis kortu, basketbol/voleybol sahası, çocuk oyun alanları, fitness alanı, mini futbol sahası, kafeteryalar ve büfeler gibi tesislerin tanınmaz bir halde olduğu gözlemlendi. Bu durum, parkı ziyaret edenlerin memnuniyetsizliğine sebep oldu ve parkın bakımının ve düzeninin yeniden sağlanması taleplerini beraberinde getirdi.

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