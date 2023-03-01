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Şehrin ortasında merak uyandıran tünel

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Akmeşe Atatürk Mahallesi'nde bulunan tarihi tünel merak uyandırıyor.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 17:22
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Şehrin ortasında merak uyandıran tünel

Şehrin ortasında merak uyandıran tünel
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İHA'nın haberine göre, İran Ermenileri tarafından 1611 yılında kurulan ve o dönem "Armaş" ismini alan Akmeşe Atatürk Mahallesi'nde tarihi tünel bulunuyor. Vatandaşlar tarafından girişi kapatılan yapının, hangi dönemde inşa edildiği bilinmiyor. 

Vatandaşlar, sığınak amacıyla inşa edildiği rivayet edilen tünelin turizme kazandırılmasını istiyor.

MUHTARDAN AÇIKLAMA

Akmeşe Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Rahim Varol, "Akmeşe yıllar önce Ermeni yerleşkesiydi. Dedelerimiz bize Akmeşe'de bir tünel olduğunu, tünelin Kapaklı denilen yere kadar uzandığını ve Ermenilerin burayı kullanarak Kapaklı'ya gidip, talim yaptığını söylerlerdi" dedi.

Varol "Tabii bu bir rivayet. Akmeşe'den Kapaklı bölgesine kadar 3-4 kilometre mesafe var. Sanırım Ermeniler tüneli güvenlik gayesiyle kullanmış. Tüneller ya geçiş içindir ya da sığınak içindir. Bu iki sebeple yapıyı kullandıklarını düşünüyoruz. Tünelin var olduğunu biliyorduk ama hiç görmemiştik. Akmeşe tarih kokan bir yer" diye konuştu.

"GİZLİ TARİH VAR"

Akmeşe'nin tarihini anlatan yazar Yakup Özkan, "Akmeşe'de ikili bir toplum yaşıyor. Önce Grekler, daha sonra 1600’lü yıllarda Ermeniler yaşıyor ve ikili bir toplum oluşuyor. En son 1920’li yıllarda mübadeleye bağlı olarak Ermeniler bölgeden gittikten sonra Lozan Antlaşmasına bağlı olarak muhacirler bölgeye geliyor" diye konuştu.

Tünelin horasan ve tuğla kullanılarak inşa edildiğini ifade eden Özkan, "O zamanlar güvenlik sorunu vardı. Kendi güvenliklerini sağlamak için gizli geçit yapılmış. Akmeşe’de toprak altında kalan çok gizli tarih var, ortaya çıkarılması gerekiyor. Tünelin merkezle sınırlı olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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