Şehriye çorbası nasıl yapılır?

Malzemeler

1 litre sıcak su

1 çay bardağı tel şehriye

2 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı domates rendesi

Karabiber, pul biber

Tuz

Hazırlanışı

Uygun bir tencerede tereyağını alınır ve eritilir.

Tereyağı eridikten sonra üzerine domates rendesi eklenir ve kavurulur.

Üzerine sıcak suyu eklenir ve kaynamaya bırakılır.

Kaynayan suya tel şehriyeler eklenir ve karıştırılır.

Son olarak karabiber, pul biber ve yeteri kadar tuz ilave edilip şehriyeler yumuşayıncaya kadar pişirilir.

Çorba piştikten sonra sıcak olarak servis edilir.