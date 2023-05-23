Şeker bırakıldığında 30 gün içinde nasıl değişim olur?

Şeker bırakıldığında vücudun 30 gün içindeki değişimi gözlendi. Peki, Şeker bırakıldığında 30 içinde nasıl değişim olur? Detaylar haberimizde…

Şeker bırakıldığında 30 gün içinde nasıl değişim olur?

tv100’ün haberine göre; Şeker bırakıldığında 30 gün içindeki meydana gelen değişimler ortaya çıktı.

Şerbetlisinden, sütlüsüne her bir tatlı pek çok kişi için vazgeçilmez olduğu biliniyor.

Peki, şekerin vücuda büyük zararı olduğunu biliyor musunuz? Şekeri bıraktığınız ilk 1 saat bile fark edildiği bildirildi.

İLK BİR SAAT

Rafine şekeri hayatınızdan çıkardığınız ilk bir saat içerisinde etkilerini yavaş yavaş hissetmeye başlayabilirsiniz. Doktor David Wolfe'a göre birkaç saat sonra canınız şekerli yiyecekler isteyebilir, çünkü şeker bağımlılık yapıcı özelliğe sahip. Beynin ödül merkezinde bir uyuşturucu gibi dopamin etkisi yaratan şeker, günlük olarak kan şekeriniz düştüğünde terleme, titreme, sinirlilik, açlık ve üzüntü gibi etkiler gösterebilir.

1 GÜN

Şekeri bıraktıktan sonraki ilk gün en zorlanılan günlerden birisi. Gottfried bu süreçle ilgili "Baş ağrısı ve enerjide düşüş gibi bir takım belirtiler görülebilir" diyor. Fakat bu durum aslında vücudun kendisini iyileştirmeye çalıştırdığını gösteriyor.

1 AY

Şekersiz geçirilen bir aylık süreç için Wolfe "Bu noktada şekerin size neler yaptığını, neden sadece kilo alımına ve mantar enfeksiyonlarına yol açmadığını ve aynı zamanda bir bağımlılık olduğunu kesin bir şekilde göreceksiniz" diyor. Bu süreçte psikolojik olarak kendinizi çok daha iyi, enerjik hissedecek, kilo verecek ve sağlığınızın giderek daha iyiye yöneldiğini fark edeceksiniz.

6 AY

Wolfe şekersiz geçirilen altı aylık süreç için "Şeker tüketmeye o kadar uzak olacaksınız ki, sadece onu istememekle kalmayacak aynı zamanda ona bakmakta bile zorlanacaksınız" diyor. Kan şekeri seviyeniz normale gelecek ve bel çevrenizde ciddi bir incelme fark edebilirsiniz.

Erken yaşlanma, diyabet ve kardiyovasküler hastalıklara yakalanma riskini en aza indirmiş olacaksınız.

1 YIL

Bir yıl boyunca rafine şeker tüketmemek, cildinizde akne, tahriş ve çizgilenmelerde ciddi bir azalma olduğunu gösterecek. Diyabet, kalp krizi ve felç gibi hastalıkların riskinde ciddi bir azalma yaşayacaksınız. Ayrıca enerjiniz daha yüksek olacak ve psikolojik olarak daha mutlu hissedeceksiniz.

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