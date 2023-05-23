Yaza az kaldı. Hızla kilo vermenin 13 ipucu ortaya çıktı

Halk TV’de yer alan habere göre; Yaz mevsiminde insanların korkulu rüyası olan kilolardan kurtulma yolları internette arama motorlarında sıkça aranıyor. Bu süreçte hızla kilo vermenin 13 ipucu ortaya çıktı.

İşte 13 ipucu…

1. Protein istekleri azaltarak, iştahınızı kapatır ve vücudunuzun yağ yakma potansiyelini artırarak kilo verme çabalarınızı hızlandırabilir.

2. İnsanların çoğunun ne kadar yediklerinin farkında değil. Bir yemek günlüğüne veya bir uygulamaya yazarak, kilo alımınızın nerede olduğunu görebilirsiniz, böylece kilo verme başarısı için geliştirmeniz gereken alanlara odaklanabilirsiniz.

3. "Ya hep ya hiç" zihniyetiyle diyet yapmak, çabalarınızı boşa çıkarmanın kesin bir yoludur. Örneğin, belki daha fazla sebze yiyorsunuz veya dün yaptığınızdan daha ağır kaldırıyorsunuz. Araştırmalar bize sürdürülebilir kilo kaybına yol açan şeyin mükemmeliyetçilikten ziyade tutarlı çaba olduğunu gösteriyor.

4. Yemekten 30 dakika önce bir avuç yer fıstığı yiyin. Diğer kuruyemişlerden daha fazla protein (porsiyon başına yedi gram), iyi bir lif ve iyi yağ kaynağı, 30'dan fazla temel vitamin ve mineral toplayacak ve kilo verme faydalarından yararlanacaksınız.

5. Kardiyonuzu hızlandırmak, kilo vermede ayrılmaz bir rol oynar.

6. Lif bitki gıdalarında bulunur ve vücudunuzda sindirilmeden dolaşır. Diyetinize yeterli lif dahil etmek kilo vermenize yardımcı olabilecek hacim ve tokluk hissi sağlar.

7. Hacimli yemek, doğal olarak daha az kalori tüketirken sizi tok tuttuğu için kilo verme çabalarınız için faydalı olabilir. Yüksek hacimli yiyeceklere örnek olarak meyveler (çilek ve karpuz), sebzeler (yapraklı yeşillikler ve salatalık) ve tahıllar (kahverengi pirinç ve yulaf) verilebilir.

8. Yemeklerden önce 10 derin nefes almak vücudunuzun 'gevşeme' (veya parasempatik) sistemini harekete geçirebilir. Bu, vücudunuza ne koyduğunuz konusunda daha akıllı kararlar vermenize, daha yavaş yemenize, yiyecekleri daha verimli bir şekilde sindirmenize yardımcı olur.

9. Sebzeli yarım tabak kuralına uymaya başlamanın tam zamanı! Bu ise şöyle oluyor: Tabağınızın yarısı buğulanmış sebzelerle doldurulmalı. Onları limon, baharatlar ve otlar ile tatlandırabilirsiniz.

10. Hızlı bir şekilde kilo kaybetmek istiyorsanız, paket siparişlerinizdeki fazla sosu boşaltmak akıllıca bir alışkanlıktır.

11. Uyanır uyanmaz su için. İçme suyu, sağlıklı bir kilo verme planının en önemli parçalarından biri.

12. Peynir, tam yağlı süt, tereyağı, ekşi krema ve çiftlik soslarının hepsi ekstra gereksiz kalorilerle gelir.

13. Siyah, yeşil ve oolong çaylarının tümü, gevşemeyi ve uyanıklığı destekleyen theanine amino asidine sahiptir. Bu, tipik olarak duygusal yeme veya stresle ilişkilendirilen aşırı yeme veya tıkınırcasına yeme dürtüsünden kaçınmanıza yardımcı olabilir.