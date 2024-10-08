Şeker-İş Sendika Başkanı Kılıç, kazada yaşamını yitirdi!

Kaynak: İHA
Şeker-İş Sendika Başkanı Kılıç, kazada yaşamını yitirdi!

Şeker-İş Sendika Başkanı Mustafa Kılıç, Kayseri’den Yozgat istikametine seyir halindeyken Boğazlıyan ilçesi Cinli Yokuş mevkiinde yandan 66 ABJ 373 plakalı tıra çarptı. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan Kılıç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şeker-İş Sendika Başkanı Mustafa Kılıç, Yozgat’ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaza Kayseri-Yozgat karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 06 DHL 157 plakalı otomobilin sürücüsü Şeker-İş Sendika Başkanı Mustafa Kılıç, Kayseri’den Yozgat istikametine seyir halindeyken Boğazlıyan ilçesi Cinli Yokuş mevkiinde yandan 66 ABJ 373 plakalı tıra çarptı. Kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı araç içerisinden ağır yaralı olarak çıkartılan sendika başkanı Kılıç, kaldırıldığı Boğazlıyan Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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