Şekersiz diyet ortaya çıktı. Bakın listede neler var?

Naim Arıoğlu
Şekersiz diyet ortaya çıktı. Bakın listede neler var?
Şekersiz 21 gün diyeti, son dönemlerde çok ilgi gören bir beslenme yöntemi. Peki şekersiz 21 gün diyeti nasıl uygulanır? İşte size bir liste...

Şekersiz beslenme programına 21 gün boyunca sadık kalırsanız, 21 gün sonunda tatlı ihtiyacınız azalacak, hatta rafine şeker içeren gıdalardan tamamen vazgeçebileceksiniz.

21 günlük şekersiz diyet programında günde en az 2-2,5 litre su tüketmeli, egzersiz yapmaya, mümkün değilse en azından sık sık yürümeye özen göstermelisiniz

İşte diyet listesi...

1.GÜN

Kahvaltı: 1 adet haşlanmış yumurta, peynir, domates-salatalık, bol yeşillik, isterseniz 1 dilim tam buğday ya da çavdar ekmeği
Ara öğün: 1 porsiyon meyve
Öğlen yemeği: 1 kase sebze çorbası (kremalı, unlu olmayan), ızgara balık ya da tavuk, çok salata
Ara öğün: Yoğurt ya da 1 porsiyon meyve
Akşam yemeği: Zeytinyağlı sebze yemeği, bulgur pilavı, yoğurt

2.GÜN

Kahvaltı: Domates-salatalık, bol yeşillik, lor peyniri, zeytin, 1 dilim tam buğday ya da çavdar ekmeği
Ara öğün: 1 porsiyon meyve
Öğlen yemeği: Izgara et ya da köfte, çok salata, yoğurt
Ara öğün: Ceviz ya da çiğ badem
Akşam yemeği: Etli sebze yemeği, bulgur pilavı, cacık

3.GÜN

Kahvaltı: Peynirli omlet, domates-salatalık ve bol yeşillik, tam buğday ya da çavdar ekmeği
Ara öğün: 1 porsiyon meyve
Öğlen yemeği: Fırında pişmiş et yemeği (balık, tavuk ya da kırmızı et), çok salata
Ara öğün: Ceviz ya da çiğ badem

Akşam yemeği: 1 kase çorba (kremalı/unlu olmayan), zeytinyağlı sebze yemeği, yoğurt

4.GÜN

Kahvaltı: Yulaf ezmesi, taze meyve ve tarçın ile hazırlanmış bir kase yoğurt
Ara öğün: 1 porsiyon kuru meyve
Öğlen yemeği: Kuru baklagil yemeği, bulgur ya da karabuğday pilavı, yoğurt
Ara öğün: 1 dilim çavdar ekmeği, bir parça peynir
Akşam yemeği: Zeytinyağlı sebze yemeği, cacık

5.GÜN

Kahvaltı: Yumurta (haşlanmış, omlet ya da menemen), 1 dilim ekmek, domates-salatalık ve yeşillik
Ara öğün: 1 porsiyon meyve
Öğlen yemeği: Mantar yemeği, bulgur pilavı, çok salata
Ara öğün: Ceviz, çiğ badem ya da çiğ fındık
Akşam yemeği: Izgara sebze yemeği, ekmek ve yoğurt

6.GÜN

Kahvaltı: Laktozsuz süt, muz, hurma, yulaf ezmesi ile yapılmış meyveli smoothie
Ara öğün: Kuru yemiş (ceviz, çiğ badem ya da fındık)
Öğlen yemeği: Izgara tavuk, bulgur pilavı, çok salata
Ara öğün: 1 porsiyon meyve ya da kuru yemiş
Akşam yemeği: Fırın sebze yemeği, yoğurt

7.GÜN

Kahvaltı: Yoğurt, yulaf ezmesi ve tarçın karışımı
Ara öğün: Kuru yemiş
Öğlen yemeği: Balıklı, tavuklu, karabuğdaylı ya da kinoalı salata
Ara öğün: 1 porsiyon kuru meyve
Akşam yemeği: Etli sebze yemeği, yoğurt, çavdar ekmeği
Bu diyeti uygulamadan önce mutlaka bir uzmana danışmanız gerektiğini unutmayın...

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