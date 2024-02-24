Şekersiz diyet ortaya çıktı. Bakın listede neler var?

Şekersiz beslenme programına 21 gün boyunca sadık kalırsanız, 21 gün sonunda tatlı ihtiyacınız azalacak, hatta rafine şeker içeren gıdalardan tamamen vazgeçebileceksiniz.

21 günlük şekersiz diyet programında günde en az 2-2,5 litre su tüketmeli, egzersiz yapmaya, mümkün değilse en azından sık sık yürümeye özen göstermelisiniz

İşte diyet listesi...

1.GÜN

Kahvaltı: 1 adet haşlanmış yumurta, peynir, domates-salatalık, bol yeşillik, isterseniz 1 dilim tam buğday ya da çavdar ekmeği

Ara öğün: 1 porsiyon meyve

Öğlen yemeği: 1 kase sebze çorbası (kremalı, unlu olmayan), ızgara balık ya da tavuk, çok salata

Ara öğün: Yoğurt ya da 1 porsiyon meyve

Akşam yemeği: Zeytinyağlı sebze yemeği, bulgur pilavı, yoğurt

2.GÜN

Kahvaltı: Domates-salatalık, bol yeşillik, lor peyniri, zeytin, 1 dilim tam buğday ya da çavdar ekmeği

Ara öğün: 1 porsiyon meyve

Öğlen yemeği: Izgara et ya da köfte, çok salata, yoğurt

Ara öğün: Ceviz ya da çiğ badem

Akşam yemeği: Etli sebze yemeği, bulgur pilavı, cacık

3.GÜN

Kahvaltı: Peynirli omlet, domates-salatalık ve bol yeşillik, tam buğday ya da çavdar ekmeği

Ara öğün: 1 porsiyon meyve

Öğlen yemeği: Fırında pişmiş et yemeği (balık, tavuk ya da kırmızı et), çok salata

Ara öğün: Ceviz ya da çiğ badem

Akşam yemeği: 1 kase çorba (kremalı/unlu olmayan), zeytinyağlı sebze yemeği, yoğurt

4.GÜN

Kahvaltı: Yulaf ezmesi, taze meyve ve tarçın ile hazırlanmış bir kase yoğurt

Ara öğün: 1 porsiyon kuru meyve

Öğlen yemeği: Kuru baklagil yemeği, bulgur ya da karabuğday pilavı, yoğurt

Ara öğün: 1 dilim çavdar ekmeği, bir parça peynir

Akşam yemeği: Zeytinyağlı sebze yemeği, cacık

5.GÜN

Kahvaltı: Yumurta (haşlanmış, omlet ya da menemen), 1 dilim ekmek, domates-salatalık ve yeşillik

Ara öğün: 1 porsiyon meyve

Öğlen yemeği: Mantar yemeği, bulgur pilavı, çok salata

Ara öğün: Ceviz, çiğ badem ya da çiğ fındık

Akşam yemeği: Izgara sebze yemeği, ekmek ve yoğurt

6.GÜN

Kahvaltı: Laktozsuz süt, muz, hurma, yulaf ezmesi ile yapılmış meyveli smoothie

Ara öğün: Kuru yemiş (ceviz, çiğ badem ya da fındık)

Öğlen yemeği: Izgara tavuk, bulgur pilavı, çok salata

Ara öğün: 1 porsiyon meyve ya da kuru yemiş

Akşam yemeği: Fırın sebze yemeği, yoğurt

7.GÜN

Kahvaltı: Yoğurt, yulaf ezmesi ve tarçın karışımı

Ara öğün: Kuru yemiş

Öğlen yemeği: Balıklı, tavuklu, karabuğdaylı ya da kinoalı salata

Ara öğün: 1 porsiyon kuru meyve

Akşam yemeği: Etli sebze yemeği, yoğurt, çavdar ekmeği

Bu diyeti uygulamadan önce mutlaka bir uzmana danışmanız gerektiğini unutmayın...