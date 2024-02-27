Diyabete ve kalp hastalıklarına savaş açıyor. Akdeniz diyetini tahtından edecek rakip çıktı

Akdeniz diyeti, dünyanın en sağlıklı beslenme şekli olarak biliniyor. Bu diyet sayesinde kilo vermek, kalp hastalığı riskini azaltmak ve demansı önlemek mümkün.

Ancak bilim insanları, Akdeniz diyetine alternatif bir beslenme şekli keşfettiler: Atlantik diyeti...

ATLANTİK DİYETİ NELER SUNUYOR? NASIL BESLENMEK GEREKİYOR?

Atlantik diyetinin, bu çalışmada incelenen kolesterol ve karın yağı gibi sağlık göstergeleri üzerinde olumlu etkisi olduğu görüldü.

Uzmanlar, ‘Atlantik Diyeti’nin, Akdeniz Diyeti gibi kardiyovasküler hastalık ve metabolik sendrom riskini düşüren bir beslenme şekli olduğunu söylüyor.

ATLANTİK DİYETİ NEDİR?

Atlantik diyeti, araştırmacıların kuzeybatı İspanya ve Portekiz'de uygulanan geleneksel beslenme şekline verdikleri addır.

Uzmanlar, diyetin Akdeniz diyetine benzediğini ancak bazı farklılıklar da taşıdığını belirtiyor.

Atlantik diyeti de Akdeniz diyeti gibi meyve, sebze, tahıl, baklagil (kuru fasulye, mercimek ve nohut), balık, süt ürünleri ve zeytinyağı gibi taze, mevsimlik ve yerel gıdaları öneriyor.

Fakat Calvo-Malvar, Atlantik diyetinin, Akdeniz diyetine göre daha çok balık, süt, patates, meyve ve sebze içerdiğini ifade ediyor.

ATLANTİK DİYETİNİN YARARLARI…

Atlantik diyeti, göbek yağını ve kötü kolesterolü düşürüyor.

Müdahale grubunda, bel çevresi ve LDL kolesterol ("kötü" kolesterol) azalırken, kan basıncı, trigliseritler ve açlık kan şekeri seviyeleri değişmedi.

Müdahalenin altı ay sürmesi ve bazı kronik hastalıkların ve metabolik sendromla ilişkili hipertansiyon veya diyabet gibi hastalıkların iyileşmesinin zor olması nedeniyle, bu sonuçlar umut verici.

Çalışmanın yapıldığı İspanya'da, sağlık sisteminin, hipertansiyon veya diyabet gibi kronik hastalıkları olan kişilerin çoğunu tedavi ettiği ve hastalıklarını kontrol altında tuttuğu biliniyor.

Atlantik diyetinin, sağlığın önemli yönlerini iyileştirmede ve metabolik sendrom riskini düşürmede faydalı olabileceği düşünülüyor.

Bel çevresinde anlamlı bir azalma olması önemli. Karın bölgesindeki fazla kilonun, kalp hastalığı ve tip 2 diyabet riskini yükselttiği biliniyor.

Kalp hastalıkları riskini düşürebilir. Atlantik diyetinin, kalp hastalıkları riskini azaltabileceği belirtiliyor.

MUCİZE DİYET NASIL UYGULANIR?

Diyetin ana bileşenleri arasında meyveler, sebzeler, tam tahıllı gıdalar, patates, fasulye, zeytinyağı, baklagiller, balık ve diğer deniz ürünleri, süt, peynir, kurutulmuş meyveler, kuruyemişler özellikle de kestane yer alıyor.

Sabah yumurta, peynir ve salata ile güne başlanabilir.

Öğle yemeğinde tatlı patates yemeği ve haşlanmış sebzeler tercih edilebilir.

Akşam yemeğinde ise güveçte limonlu ve sarımsaklı balık ve sebze yemeği, yanında kuruyemişli salata eklenebilir.