Selahattin Demirtaş sessizliğini bozdu. Bebek katili PKK'ya çağrı yaptı

Eeski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın tarihi çağrısının ardından ilk açıklama geldi.

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş, Gazete Duvar’a yazdı.

Demirtaş, bu sürece inanmayanlara seslendi, “Değerli kardeşim, silahı ellerinde tutanlar artık savaşı bitirmeye karar veriyorsa sen bunun tam olarak neyinden rahatsız oluyorsun? Yola siyasi, sivil mücadeleyle devam edilecekse kendine güvenmiyor musun? PKK veya devletin silahına güvenerek siyaset yapıyorsan elbette savaşın bitmesinden tedirgin olursun” dedi.

Öcalan'ın mesajı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama

“Barıştan, barışmaktan korkma kardeşim” diyen Demirtaş, Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan’ın başarılı olması için elinden gelenin fazlasını yapacağını vurguladı.

Demirtaş’ın Öcalan’ın çağrısının ardından yazdığı yazının tamamı şöyle:

Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan ve Abdullah Öcalan’ın merkezinde oldukları yeni arayış, Ramazan ayına girerken ilk meyvesini verdi. Her biri, temsil ettikleri kesimlerin en güçlü isimleri olan bu liderlere çok güvenen de var, güvenmeyip kaygı duyanlar da.

Elbette her iki kesimin de haklı gerekçeleri var, bunu kimse inkar edemez. Zaten barışın zorluğu tam da bu noktadadır; kalıcı barışa ancak toplumun çoğunluğunun güven duyacağı, inanacağı ve yürekten destekleyeceği bir süreçle ulaşılabilir.

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Bir başka zorluk da ulusal, bölgesel ve küresel çıkar gruplarının savaşa endeksli her türlü kazanımını, konforunu ve çıkarını kaybetme telaşıyla yapılacak provokasyonlardır.

Bu zorlukları aşmak kolay olmasa da imkansız değil. Öncelikle barışa inanan, barışı isteyen herkesin tüm iyi niyetiyle bu sorunların aşılması için elinden gelen gayreti göstermesi gerekir.