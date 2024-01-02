Selahattin Demirtaş Türkiye'yi işgalci ilan etti. Ünlü profesör gerçekleri suratına tokat gibi çarptı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Selahattin Demirtaş Türkiye'yi işgalci ilan etti. Ünlü profesör gerçekleri suratına tokat gibi çarptı
Selahattin Demirtaş, yargılandığı ‘Kobani’ davasındaki savunmasında Türkiye’yi işgalci ilan etti. Demirtaş’ın sözlerine, Prof. Dr. Kemal Üçüncü tepki gösterdi.

HDP eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın 6-8 Ekim 2014'te meydana gelen 'Kobani olayları' ilişkin yargılandığı dava bugün görülmeye devam etti.

Duruşmada savunmasını yapan Selahattin Demirtaş, “Ana vatanım olan Kürdistan’ı işgal eden bu devlettir. Anlaşmayı bozan Kürtler değil Türklerdir.” sözleriyle Türkiye Cumhuriyeti'ni işgalci ilan etti.

Demirtaş, savunmasında “Bizim halkımız karnını doyurmak, neslini sürdürmek, hayatta kalmak istiyor. Türkler de bunun için ana vatanım Kürdistan’a bin yıl önce geldi. Ana vatanım olan Kürdistan’ı işgal eden bu devlettir. Anlaşmayı bozan Kürtler değil Türklerdir.” İfadelerini kullandı.

Demirtaş’ın sözlerine Prof. Dr. Kemal Üçüncü tepki gösterdi.

Üçüncü, Ha ktir oradan sen Zağros dağlarındaydın Osmanlı soydaşı Alevi Türkmenleri oradan sürdü sizi getirdi Sünni blok oluşturdu. Diyarbakır Uzun Hasan’ın başkenti. Şah İsmail orada doğdu. Kürtlerin oraya dikmiş olduğu tek bir eser yoktur. Ermenilerin vardır. Onları da kesip bize attınız suçu. Bunları Ekrem İmamoğlu’na avcı yelekli CHP’li solculara anlat o bilmez, inanır dedi.

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