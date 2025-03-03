Selahattin Demirtaş'ın son fotoğrafı ortaya çıktı! Hastaneye eşini ziyarete gitmişti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Sırrı Süreyya Önder, Habertürk’teki programda Selahattin Demirtaş ile Başak Demirtaş’ın hastane odasındaki fotoğrafını paylaştı.

Sırrı Süreyya Önder, Habertürk’teki programda Selahattin Demirtaş ile Başak Demirtaş’ın hastane odasındaki fotoğrafını paylaştı.

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Edirne Cezaevi'nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yeni fotoğrafı yayınlandı.

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DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, HaberTürk'te katıldığı programda Demirtaş'ın son görüntülerini paylaştı.

Önder, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın ameliyat olması nedeniyle refakatçi olduğunu söyledi.

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