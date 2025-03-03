Selahattin Demirtaş'ın son fotoğrafı ortaya çıktı! Hastaneye eşini ziyarete gitmişti

Sırrı Süreyya Önder, Habertürk’teki programda Selahattin Demirtaş ile Başak Demirtaş’ın hastane odasındaki fotoğrafını paylaştı.
Edirne Cezaevi'nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yeni fotoğrafı yayınlandı.
DEM Parti’den Bahçeli, Demirtaş görüşmesi ile ilgili açıklama
DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, HaberTürk'te katıldığı programda Demirtaş'ın son görüntülerini paylaştı.
Önder, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın ameliyat olması nedeniyle refakatçi olduğunu söyledi.
Bahçeli Demirtaş'la görüştü ama nasıl? 'Demirtaş İstanbul'a getirildi' iddiası gündeme bomba gibi düştü