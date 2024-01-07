Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Erdoğan vakıf kurdu

Kaynak: AA
Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Erdoğan vakıf kurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı ve Baykar’ın Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile eşi Sümeyye Erdoğan vakıf kurdu. Vakfın kuruluşu Resmi Gazete’de yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar ile eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar vakıf kurdu.

10 milyon lira mal varlığı bulunan Kültür ve Medeniyet Vakfı'nın kuruluşuna ilişkin Vakıflar Genel Müdürlüğü ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlana göre, İstanbul merkezli vakıf, Selçuk Bayraktar, Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Abdullah Eren ve Mehmet Ali Nart tarafından kuruldu.

Vakfın amaçları arasında ise "İnsanlık medeniyetinin serüvenini bir bütün içinde ele alarak kadim değerlerle bugüne ilişkin toplumsal sorunlara çözümler üretilmesi" yer alıyor.

Bayraktar geçtiğimiz günlerde açıklanan 2022 yılı verrgi rekortmenleri sıralamasında birinci sırada yer almıştı.

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