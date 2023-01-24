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Selçuk Geçer 200 TL'nin 13 yılda nasıl pul olduğunu anlattı

Ekonomist Selçuk Geçer, 200 lirayla 2010 yılında alınabilen ürünler ile 2023 yılında alınabilen ürünleri karşılaştıran bir gönderi paylaştı.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 13:04
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Selçuk Geçer 200 TL'nin 13 yılda mum gibi eridiğini anlattı

Selçuk Geçer 200 TL'nin 13 yılda nasıl pul olduğunu anlattı
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Milli Gazete'nin haberine göre, dolar kuruna ilişkin yorumlarıyla sık sık gündeme gelen ekonomist Selçuk Geçer, 200 lirayla 2010 yılında alınabilen ürünler ile 2023 yılında alınabilen ürünleri karşılaştırdı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Geçer, paylaşımına, "Vay be, nereden nereye" notunu düştü. Geçer'in paylaştığı tabloya göre, 2010 yılında 200 lira ile 54 litre benzin alınabiliyordu. 2023 yılına geldiğimizde ise 10 litre benzin alınabiliyor. 

"200 TL'NİN ACIKLI ÖYKÜSÜ"

2010 yılında 266 litre süt alınabilirken, 2023 yılında bu rakam 7 litreye düşmüş durumda. 1449 adet yumurta alınabilen 200 liranın alım gücü 2023 yılında 132 adet yumurta alacak seviyeye düştü. 

2010 yılında 200 lira ile 15 litre zeytinyağı alınabilirken, 2023 yılına gelindiğinde yalnızca 2 litre zeytinyağı alınabiliyor. Selçuk Geçer'in paylaştığı "200 TL'nin acıklı öyküsü" başlıklı kareye çok sayıda yorum geldi. Vatandaşlar, "Paramız pul oldu" yorumlarında bulundu. 

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fatih
24.01.2023 13:30
remzi efendi sen anlamamışsın selçuk beyin üzerinde durduğu konu alım gücü bilmem anlatabildim mi yani maaşın yükselmesi alım gücünün artması anlamına gelmiyor bu arada  
 
Remzi yildiz
24.01.2023 13:20
2010 yilinda maasida yazaydin bay akil kupu 🥺  
 
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