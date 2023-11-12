Selçuk Geçer seçim sonrası doların ulaşacağı rakamı açıkladı: Dikkatli olun bu bir ralli başlangıcı olabilir

Selçuk Geçer, seçim sonrasında rekor kıracağına dair önemli bir tahminde bulundu. Ünlü ekonomist, bitcoin ve dolar üzerindeki artışlarla ilgili değerlendirmelerini youtube üzerinden paylaştığı videoda izleyicilere aktardı.

"BU BİR RALLİ BAŞLANGICI DA OLABİLİR"

Selçuk Geçer, Bitcoin'in düşük seviyelerde olduğu zaman alınmasına yönelik tavsiyesini hatırlatırken, "Bitcoin 18 ayın zirvesine çıkmış durumda arkadaşlar 36 bin 000 dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Buralarda bir tık dikkatli olunabilir yani hafif bir satış baskısı gelebilir. Çok yoğun yüksek bir satış baskısı da beklemiyorum. Bu bir ralli başlangıcı da olabilir." dedi.

"EN AZ 65 LİRALIK DOLAR KURU GÖRECEĞİZ"

Dolar ile ilgili flaş tahminde bulunan Geçer, şu ifadeleri kullandı.

"Peki bundan 3 ay sonra 4 ay sonra Dolar ne olur? Bana göre 60 lira olur. Özellikle seçimlerden sonra 60 liranın üzerinde bir dolar kuru göreceğiz. Hele ki bu seviyelerde tutarlarsa yani 45'e çıkartmayı 30, 32 seviyelerinde tutarlarsa arkadaşlar seçime kadar emin olun bakın iddia ediyorum en az 65 liralık Dolar kuru göreceğiz."