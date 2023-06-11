Selçuk Geçer'den şok eden iddia: Bu tarihte dolar 40 lirayı bulacak

23 TL'yi aşan Dolar/TL kuru sonrasında vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı. Her geçen gün dolar karşısında eriyen Türk Lirasının yanında vatandaşta bir de her şeye zam beklentisi oluştu ve tüketiciler de önünü göremez hale geldi.

Uzun süredir baskılandığı ve şimdi de serbest kaldığı için bu seviyeye geldiği iddia edilen dolar kuru hakkında endişeler sürerken ekonomist Selçuk Geçer’den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Seçim sonrası ekonomi para politikalarının değişmesi ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in göreve gelmesi ile dolar serbest bırakıldı ve 23 TL'nin üzerinde çıktı. Geçer, seçim sürecinde yaptığı değerlendirmelerde doların bugünkü seviyesini ön görerek şu ifadeleri kullanmıştı:

“DOLARI 35-40’IN ALTINDA BEKLEMEYELİM”

"Seçimden sonraki ilk 6 ay yine dövizde dalgalanmalar olur, yine doları 35-40'ın altında beklemeyelim, zor günler bizi bekliyor olacak. Buna sabretmek zorundayız. Sonrasında doğru modeller uygulanarak her şey belli bir dengeye oturtulabilir. 3 yıl sonra 5 yıl sonra Türkiye eski güçlü haline gelebilir. Kim iktidara gelirse gelsin elinde sihirli bir değnek olmayacak."