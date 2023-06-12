Dolar piyasa açılmadan ufak ufak yürümeye başladı

Hükümet seçimden önce dolar kurunu 20 TL'nin altında tutmak için peş peşe dolar satışı yaparken, seçimlerin tamamlanmasından sonra dolar kuru yükselişini sürdürüyor. Dolar yeni haftaya yükselişle 23.63 TL ile giriş yaptı.

Doların kurunun artması TL'nin de büyük değer kaybetmesine neden olmaya devam ediyor. Haftanın ilk iş gününde piyasalar açılmadan dolar 23.59 ile 23.63 arasında Euro 25.40 ile 25.42 arasında değişiyor.

Gram altın 1.485- 1.486 arasında, çeyrek altın 2.428-2.429, yarım altın 4.856-4.857 arasında cumhuriyet altını ise 9.685- 9.688 arasında değişim gösteriyor.