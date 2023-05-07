Selçuk İnan Galatasaray'a dönmek istiyor

Boğaziçi Üniversitesinin düzenlediği Spor Zirvesi'ne katılan Selçuk İnan, geçmişten bugüne kariyeriyle ilgili soruları yanıtlarken teknik direktörlükteki hedefleriyle ilgili açıklamalarda da bulundu.

FARKLI DUYGULAR

Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra ilk olarak Kasımpaşa'da teknik adam olarak görev alan Selçuk İnan, lacivert-beyazlı ekibin başında Galatasaray deplasmanına çıktığı gün farklı duygular içinde olduğunu ifade etti.

TEKRAR YAŞAMAK İSTİYOR

Galatasaray formasıyla 9 yıl futbolculuk 2 yıl da yardımcı antrenörlük yaptığını hatırlatan İnan, "Galatasaray maçına ilk çıktığımda yabancı gibi hissettim. Ben Galatasaray'dayken sol taraftaki kulübede olurdum, ilk kez sağ taraftaki kulübeye girmiştim, çok değişik hissetmiştim. Bu durum biraz burukluk oluşturdu. Ama bunu yaşadıktan sonra "Buraya tekrar gelip, bunu tekrar yaşamalıyım." diye düşündüm. Nasip olur da oraya bizi layık görürlerse, bunu da yaşarız." ifadelerini kullandı.