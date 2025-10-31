Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir FK, sahasında ağırladığı Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Maça çok iyi başladıklarını belirten 37 yaşındaki teknik adam, "Pozisyonlara girdik. Bir topumuz direkten döndü. Opoku ile Serdar Dursun'un çarpıştığı pozisyondan sonra oyunun akışı biraz durdu. O bölümü iyi oynamadık. İkinci yarı itibarıyla maçı domine ettik. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Çok önemli bir galibiyet. Üst üste 3 maç gol yemedik. Bu da beni ayrıca mutlu etti" ifadelerini kullandı.

SELÇUK İNAN: MAÇ BİZE DAHA YAKINDI

Mücadeleye iyi başladıklarını belirten Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan ise "İlk bölümlerde istediğimiz pozisyonları yakaladık. Maç bize daha yakındı. Kazanabilirdik. Çalıştığımız her şeyi neredeyse sahaya yansıtabildik. Bazen pozisyonları değerlendiremediğinizde maç tehlikeli bir hal alabiliyor. 70. dakikadan sonra oyun dengede giderken aslında beklediğim bir şey oldu. Ucuz penaltıyla maçı kaybettik. Çok üzgünüm" diye konuştu.

'SERDAR DURSUN ÇOK KARAKTERLİ BİR OYUNCU'

Karşılaşmanın 90. dakikasında hakem Batuhan Kolak'ın verdiği penaltı kararıyla ilgili 40 yaşındaki teknik adam, "Onlar da insan. Hatalar da yapabilirler. Bazen hisler hataların da önüne geçiyor. Bugün içimde o hislerden biri vardı" ifadelerini kullandı.

Maçın 9. dakikasında Jerome Opoku ile çarpışmasının ardından kafasına "2 sefer" dikiş atılmasına rağmen 85. dakikaya kadar sahada kalan Serdar Dursun ile ilgili soruya Selçuk İnan, "Kendisi ve doktor sıkıntı olmadığını söylediği için oynadı. Oyuncuyu dinlemek gerekiyor. Sahada olmak istedi. Ona teşekkür ederim. Çok karakterli bir oyuncu. Arkadaşlarını yalnız bırakmak istemedi" yanıtını verdi.

'FUTBOLUN İÇİNDEKİ KÖTÜLÜKLERİ TEMİZLEMEK GÖREVİMİZ'

Bahis soruşturmasına ilişkin de görüşlerini paylaşan Selçuk İnan, şunları kaydetti:

"Hep umudum var. Olmaya da devam edecek. 30 seneden fazladır bu sahalardayım. Hayatımda çalışmaktan başka hiçbir şey düşünmedim. Başka şeylerin içine girmedim. Futbolun içindeki bu kötülükleri temizlemek bizim görevimiz. Bahis, yanlış kararlar ve niyetler hep konuşuldu. Türkiye'de futbolda sağlıklı bir ortam yok. Bu futbolu temiz tutmak, futbolun oyun olduğunu anlatmak ve mücadelemizi devam ettirmek bizim görevimiz."