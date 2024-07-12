Selçuk Özdağ'a saldıranlara ödül gibi ceza. Yapanın yaptığı yanına kâr kaldı

Gelecek Partisi Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ’a MHP lideri Devlet Bahçeli’yi eleştirdiği için 15 Ocak 2021’de sopalı ve silahlı saldırıda bulunulmasına ilişkin dava dün karara bağlandı.

Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi, beş sanıktan Muhammet Raşit Gürsoy’a silahla tehdit suçundan 1 yıl 11 ay 10 gün: Abdurrahman Gülseren, Berke Aygün, Gülahmet Türk ve Kadir Hukanoğlu’na kasten yaralamadan ayrı ayrı 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Öte yandan saldırganları taşıyan aracı kiralayan Suat Yılmazobu için dava açılmadı.

“SALDIRI PLANLI YAPILDI”

Gelecek Partili Özdağ, Karar gazetesine yaptığı açıklamada cezaları komik bulduğunu söyledi. Özdağ, saldırının planlı yapıldığını belirterek şunları söyledi:

“Eğer Ankara'nın göbeğinde bir milletvekili, beş kişi tarafından saldırıya uğruyorsa, bu saldırının arka planı araştırılmıyor, bu kişilere ağır cezalar verilmiyor ve bu dava ağır cezaya gönderilmiyorsa, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Vekili tarafından savcı tehdit ediliyorsa bu yargı bağımsız değildir. Bu yargı tarafsız değildir. Bazı olaylarda yargıya çok büyük bir baskı var. Yargı birilerinin arka bahçesi yapılmak isteniyor, yargı sindirilmek, susturulmak, korkutulmak isteniyor. ‘Yargının elindeki terazi, eğriyi tartsın’ diyorlar.”

DAVADA ADI GEÇENLERDEN BİRİ SİNAN ATEŞ DOSYASINDA DA VAR

Özdağ davada adı geçen ve saldırganları taşıyan aracı kiralayan Suat Yılmazobu’nun Sinan Ateş davasında da geçtiğine dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bana yapılan saldırıda kullanılan araç Suat Yılmazzobu adına kiralanıyor. Bana saldıranlar ne diyor peki? Suat beyin alakası yok, ondan habersiz kimliğini alarak onun adına kiraladık arabayı. Ama bu kişi aynı zamanda Sinan Ateşin evinin adresini, Ayşe Ateş’in telefon numarasını bulmakta da görevlendirilmiş bir kişi. İlginç değil mi her iki saldırıda da bu kişinin adının olması? Türkiye’de bir hükümet değişikliği olmadıkça kesinlikle bu olayların gerçek failini bulmamız mümkün görünmüyor ama biz hak ve adalet arayışına devam edeceğiz.”