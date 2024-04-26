Selçuklu mirası bin 100 yıllık tarihi kale turizme kazandırılıyor

Kaynak: İHA
Selçuklu mirası bin 100 yıllık tarihi kale turizme kazandırılıyor
Tarihi eserlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için önemli çalışmalar yürüten Çorum Belediyesi, 1100 yıllık Çorum Kalesi'nin restorasyonuna hızla devam ediyor.

Protokol gereği restorasyon masraflarının yarısı Kültür ve Turizm Bakanlığı, yarısı da Çorum Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Çalışmalar kapsamında kalenin bedenlerinin restorasyonu, aydınlatma çalışmaları ve kale etrafının drenaj hattı yapılacak. Kale bedenlerinde şu anda derz temizliği yapılıyor ve özgün derz içeriği ve görseline ulaşmak için numuneler hazırlanıyor. Danışman heyet ile mutabık kalınan numuneye göre derz imalatı ve taş onarımı gerçekleştirilecek.

Çorum'un kimliği ve geleceği için önemli bir yapı olan Çorum Kalesi'nin restorasyonu tamamlandığında şehrin önemli bir turizm merkezi haline gelmesi bekleniyor.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın "Şehrimizin kültürel varlıklarının korunması adına çok önemli bir adımı atıyoruz. Selçuklu mirası olan 1100 yıllık Çorum Kalesi'nin restorasyonu tamamlandığında şehrimizin tarihi ve turizm açısından önemli bir değer kazanacağına inanıyoruz." dedi.

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