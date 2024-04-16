Selektörle radar uyarısı yapmak suç mu? Bayramın en tartışmalı konusuydu. Uzman isim açıkladı

Selektörle radar uyarısı yapmak suç mu? Bayramın en tartışmalı konusuydu. Uzman isim açıkladı
Kaynak: DHA
Ramazan Bayramı'nda Düzce'deki denetimlerde bazı sürücüler diğer sürücülere selektör yaparak radar uyarısında bulunmuş ve 66 sürücüye kişi başı 690 TL para cezası kesilmişti. Bu durum sosyal medyada gündem olurken 'selektörle radar uyarısı yapmak suç mu' sorusunun cevabını uzman isim açıkladı.
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Selektörle radar uyarısı yapmak suç mu? Bayramın en tartışmalı konusuydu. Uzman isim açıkladı 1

9 günlük bayram tatilinde sosyal medyada gündem olan bir olay yaşanmıştı.

Düzce'de birçok noktaya gece ve gündüz 'Radar' sistemi kurulmuş, trafik ekiplerince bayram tatili günlerinde yapılan radar hız tespit uygulaması yapılmıştı.

Radar noktalarının bazı sürücüler tarafından karşı yönden gelen sürücülere araç farları ile selektör yaparak bildirildiği tespit edilmişti.

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Selektörle radar uyarısı yapmak suç mu? Bayramın en tartışmalı konusuydu. Uzman isim açıkladı 2

Bu tespit üzerine, radar aracının bulunduğu noktanın ilerisine trafik polisleri tarafından ikinci bir denetim noktası koyulmuştu. Selektör yaparak karşı yönden gelen sürücüleri radar konusunda uyaran araçlar bu ikinci noktada durdurulmuştu.

Söz konusu denetimlerde 66 sürücüye 690'ar TL idari para cezası yazılmıştı. Sürücüler, cezalar karşısında şaşkınlık yaşarken konu sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından tartışılmıştı. Bazı kullanıcılar yapılan uygulamaya tepki gösterirken bazıları da polis ekiplerine destek vermişti.

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Selektörle radar uyarısı yapmak suç mu? Bayramın en tartışmalı konusuydu. Uzman isim açıkladı 3

"BİR TÜR YARDIMLAŞMA OLARAK ALGILANIYOR"

Adli Bilirkişi Dr. İbrahim Can, konuyla ilgili “Sürücüler, birbirlerine burada radar uygulaması var diyerek, selektör yaparak haber veriyorlar. Bu bir tür yardımlaşma olarak algılanıyor toplumda ama bu selektörün, yani uzun farların yakılıp kapatılması şeklindeki eylem, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 127'nci maddesine aykırı. Bundan ötürü idari para cezası kesilebilir. Ama trafik polisinin ceza kestiği kanun maddesi 51'e 5 veya diğerleri ise bu usule aykırı olacaktır" dedi.

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Selektörle radar uyarısı yapmak suç mu? Bayramın en tartışmalı konusuydu. Uzman isim açıkladı 4

"MEVZUAT MADDELERİNİN TOPLUM YARARINA AYKIRI ŞEKİLDE KULLANILMAMASI GEREKLİ"

Dr. Can, “Kanunların koyulma amacı toplumsal düzeni sağlamaktır. Bu kanunlara dayalı olarak da toplumdaki devlete duyulan güven ve huzur ortamının da bozulmaması gerekir. O nedenle mevzuatta yazan maddenin doğrudan alınıp, belki kötü niyetli diyebiliriz, belki suiistimal edilerek diyebiliriz, toplum yararına aykırı bir şekilde kullanılmaması gerekir" şeklinde konuştu.

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Selektörle radar uyarısı yapmak suç mu? Bayramın en tartışmalı konusuydu. Uzman isim açıkladı 5

"BÜYÜK İHTİMALLE BU İTİRAZLAR KAZANILACAKTIR"

İdari para cezası yazılan sürücülerin emsal kararı da kullanarak itiraz etmeleri gerektiğini belirten Dr. İbrahim Can, “Usulen öncelikle cezayı indirimli olarak süresi içerisinde ödemeleri ardından da Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz yoluna gitmeleri gerekiyor.

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Selektörle radar uyarısı yapmak suç mu? Bayramın en tartışmalı konusuydu. Uzman isim açıkladı 6

Büyük bir ihtimale de bu itiraz kazanılacaktır. Yargıtay 7'nci Ceza Dairesi'nin 2014 yılında da bir emsal kararı bulunuyor" dedi.

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Selektörle radar uyarısı yapmak suç mu? Bayramın en tartışmalı konusuydu. Uzman isim açıkladı 7

"EPİLEPSİ HASTALARINI TETİKLEYEBİLİR"

Konunun sürücülerin sağlığı ve trafik güvenliğiyle alakalı olduğunu da anımsatan Dr. Can, “Selektör kullanımının bazı hassas durumları var. İnsanların gözünü alabilir, epilepsi hastaları gibi çeşitli kişilerde tetikleyebilir veya paniğe de sürükleyebilir.

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Selektörle radar uyarısı yapmak suç mu? Bayramın en tartışmalı konusuydu. Uzman isim açıkladı 8

Selektör yapmak bir işaretleşme aracı değildir. Deniz fenerlerindeki gibi bir mantıkla kullanmak doğru değildir. Bunun da ihlal edildiği hallerde 127'nci madde dediğimiz yönetmelik kullanılabilir. Özellikle arazi araçları, cipler veya kamyonların üzerinde birçok sis farı oluyor.

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Selektörle radar uyarısı yapmak suç mu? Bayramın en tartışmalı konusuydu. Uzman isim açıkladı 9

Bunlar yaktıklarında karşı taraf resmen kör oluyor. Bunları da bu şekilde kullanmamak lazım" ifadelerini kullandı.

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Selektörle radar uyarısı yapmak suç mu? Bayramın en tartışmalı konusuydu. Uzman isim açıkladı 10

SELEKTÖR NEREDE VE NASIL YAPILMALI?

Sosyal medyada gündeme gelen bu durum, akıllarda, doğru selektör kullanımına ilişkin soru işaretleri bıraktı. Karayolları Trafik Kanunu'nun ve diğer ilgili mevzuatın çeşitli maddelerinde yer alan araç farları kullanımı konusunda birçok sürücü doğru uygulama konusunda tereddüt yaşıyor.

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Selektörle radar uyarısı yapmak suç mu? Bayramın en tartışmalı konusuydu. Uzman isim açıkladı 11

Bu durum sebebiyle sürücüler arasında ve sürücülerle görevliler arasında çeşitli anlaşmazlıklar yaşanıyor.

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