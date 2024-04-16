Selektörle radar uyarısı yapmak suç mu? Bayramın en tartışmalı konusuydu. Uzman isim açıkladı

"BİR TÜR YARDIMLAŞMA OLARAK ALGILANIYOR"

Adli Bilirkişi Dr. İbrahim Can, konuyla ilgili “Sürücüler, birbirlerine burada radar uygulaması var diyerek, selektör yaparak haber veriyorlar. Bu bir tür yardımlaşma olarak algılanıyor toplumda ama bu selektörün, yani uzun farların yakılıp kapatılması şeklindeki eylem, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 127'nci maddesine aykırı. Bundan ötürü idari para cezası kesilebilir. Ama trafik polisinin ceza kestiği kanun maddesi 51'e 5 veya diğerleri ise bu usule aykırı olacaktır" dedi.