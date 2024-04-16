Hava yolu şirketlerinden kritik İsrail kararı. Air France ve KLM de kervana katıldı

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Hava yolu şirketlerinden kritik İsrail kararı. Air France ve KLM de kervana katıldı
İran-İsrail gerilimi devam ederken havayolları da bölgeye yaptığı uçuşları durdurma kararları alıyor. Avrupalı havayolu şirketleri Tel Aviv'e uçmama kararı aldı.

İsrail İran'ın konsolosluğunu vurdu. İran da İsrail'e kamikaze drone ve seyir füzeleriyle yanıt verdi. İlk önce Amerikan Havayolu şirketi United Airlines Tel Aviv uçuşlarını askıya aldı.

İran-İsrail gerilimi devam ederken havayolları da bölgeye yaptığı uçuşları durdurma kararları alıyor.
Avrupalı şirketler de seferlerini durdurmaya başladı.

Hollanda'nın milli havayolu şirketi KLM ve Fransa'nın milli havayolu şirketi Air France, İsrail'in Tel Aviv kentine yaptıkları uçuşları durdurma kararı aldı.

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