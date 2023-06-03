Selfie çekerken canından oldu

Aksaray’da baraj kayalıklarına çıkarak özçekim yapmak isteyen genç dengesini kaybederek baraja düştü. Düştüğü barajdan çıkamayan genç, boğularak hayatını kaybetti.

Selfie çekerken canından oldu

İHA'nın haberine göre, olay, Aksaray’ın Mamasın Barajı Gökçe köyü sınırlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte gezmek için Mamasın Barajına giden Yılmaz Tan (27), barajın kıyısında bulunan kayalıklara çıkarak özçekim yapmak istedi. Telefonla çekim yaparken aniden dengesini kaybeden Tan, baraj sularına düştü.

Arkadaşları müdahale etmek istese de Tan, suyun içinde kısa sürede kayboldu. Arkadaşları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve İl Afet Acil Durum (AFAD) ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ekipleri, barajda kaybolan Yılmaz Tan için dalgıçlarla birlikte arama çalışması başlattı. Kısa süren çalışma sonucu Tan’ın cansız bedeni çekim yapmak istediği kayanın hemen yanında 2 metre derinlikte bulundu.

Tan’ın cansız bedeni hemen sudan çıkartılarak 112 Sağlık ekiplerince kontrolden geçirilirken, Tan’ın boğularak öldüğü tespit edildi. Yılmaz Tan’ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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