Selimiye Camii'nde Ramazan Bayramı hazırlığı

Edirne'nin simge yapılarından Selimiye Camisi'nde Ramazan Bayramı hazırlığı yapılıyor.

Selimiye Camii'nde Ramazan Bayramı hazırlığı

Restorasyon çalışmaları devam eden caminin ibadete açık alanı, görevliler tarafından bakımdan geçirildi.

Halıları yıkanan caminin avlusundaki şadırvanın etrafında ve bahçesinde düzenlemeler yapıldı.

Edirne Müftüsü Hasan Başoğlu, Edirnelilerin ramazanı teravihlerle, mukabelelerle coşkulu bir şekilde geçirdiğini söyledi.

Kadir Gecesi'nin ardından bayram hazırlıklarına başladıklarını belirten Başoğlu, Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi ve tüm camilerde bakım ve temizlik çalışmaları yapıldığını dile getirdi.

selimiye-camisi-ramazan-bayramina-hazirlaniyor-yenicag-1-001.jpg

Başoğlu, şunları kaydetti:

"Umuyoruz ki Cenab-ı Mevla yapmış olduğumuz tüm ibadetlerimizi kabul ederek bizleri sağlıklı huzurlu bir şekilde Ramazan Bayramı'na eriştirsin. Ramazan ve Kur'an ayı hürmetine Ramazan Bayramı'nda milletçe ve ülkece birlik ve beraberlik içerisinde depremzede, yoksul ve yetim kardeşlerimizle bir arada olabilmeyi bayram sevincimize onları da ortak edebilmeyi nasip eylesin. Şimdiden tüm halkımızın bayramını tebrik ediyorum. Rabbimden bütün isteklerin kabul olması dileğiyle hayırlı bayramlar diliyorum."

selimiye-camisi-ramazan-bayramina-hazirlaniyor-yenicag-2-001.jpg

SELİMİYE'NİN MERMERLERİ GÜL SUYU İLE SİLİNDİ

Selimiye Camisi İmam Hatibi Yusuf Serenli de yoğun geçen Kadir Gecesi'nin akabinde bakım çalışması gerçekleştirdiklerini anlattı.

Görevlilerin ziyarete açık olan bahçe ve caminin iç kısmında temizlik yaptığını belirten Serenli, "Gül suyu ile caminin mermer kısımlarının temizliği yapılıyor, çalışmalara devam ediliyor. Bayrama hazır bir şekilde çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz." dedi.

Selimiye Camisi'nin restorasyon çalışmalarının başladığı ilk gününden itibaren ibadete açık olduğunu anlatan Serenli, "İbadet burada hiçbir vakit aksamadı. Genelde restorasyona giren camilerde ibadete kapanır düşüncesi, algısı var ama ilk günden itibaren hiç ibadete kapatılmadı camimiz. Vatandaşlarımız açık olan kısımda ibadetlerini yaptı. Tadilat döneminde en az 500 kişiyle namaz kıldık."

selimiye-camisi-ramazan-bayramina-hazirlaniyor-yenicag-3-001.jpg

selimiye-camisi-ramazan-bayramina-hazirlaniyor-yenicag-4-001.jpg

selimiye-camisi-ramazan-bayramina-hazirlaniyor-yenicag-5.jpg

(Kaynak: AA)

Öne Çıkanlar
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Rusların sosyal medyayı nasıl manipüle ettiği ortaya çıktı. Akıl almaz yöntemleri ABD’nin istihbarat raporuna yansıdı
Rusların sosyal medyayı nasıl manipüle ettiği ortaya çıktı. Akıl almaz yöntemleri ABD’nin istihbarat raporuna yansıdı
Son Haberler
T-Rex iskeleti açık artırmayla 6,2 milyon dolara satıldı Dünya
T-Rex iskeleti açık artırmayla 6,2 milyon dolara satıldı
Saadet Partisi Genel Merkezi'ne dev Kılıçdaroğlu posteri asıldı Siyaset
Saadet Partisi Genel Merkezi'ne dev Kılıçdaroğlu posteri asıldı
‘42. İstanbul Film Festivali’ ödülleri sahiplerini buldu Kültür Sanat
‘42. İstanbul Film Festivali’ ödülleri sahiplerini buldu
Akşener ve Yavaş emekli astsubaylar ile buluştu: Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy istiyorum Siyaset
Akşener ve Yavaş emekli astsubaylar ile buluştu: Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy istiyorum
ABD'den Hizbullah lideri için 7 milyon dolar ödül Dünya
ABD'den Hizbullah lideri için 7 milyon dolar ödül
Mansur Yavaş'tan net ‘14 Mayıs’ mesajı: Kılıçdaroğlu'nu Kızılay'dan Çankaya'ya kadar kortejlerle götürüp yerine oturtacağız Siyaset
Mansur Yavaş'tan net ‘14 Mayıs’ mesajı: Kılıçdaroğlu'nu Kızılay'dan Çankaya'ya kadar kortejlerle götürüp yerine oturtacağız
Intel kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini sonlandırdı Teknoloji - Otomotiv
Intel kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini sonlandırdı