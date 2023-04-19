Bayram öncesi otobüs fiyatları uçunca vatandaş Doğu Ekspresi'ne akın etti

Doğu Ekspresi’nde Ramazan Bayramı yoğunluğu yaşanıyor. Bayram tatilini Doğu Ekspresi'nde geçirmek isteyen vatandaşlar, bavulunu kaparak Gar Binası’nın yolunu tuttu.

Bayram öncesi otobüs fiyatları uçunca vatandaş Doğu Ekspresi'ne akın etti

İHA'nın haberine göre, Kars'ta otobüs fiyatlarının yüksek olması, uçaklarda yer bulunmaması üzerine vatandaşlar, çareyi tren yolculuğunda buldu. Ramazan Bayramı'nı sevdikleriyle birlikte geçirmek isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde Gar Binası'na geldi. Bavulunu kaparak tren garına gelen vatandaşlar, bayram öncesi Doğu Ekspresi ile masalsı yolculuğun tadını çıkaracak.

Bayram öncesi Doğu Ekspresi ile yolculuk yapacağını ifade eden vatandaşlar, “Birçok kez gittim geldim Kars-Erzurum arası, benim için çok rahat, otobüsten çok rahat buluyorum. Keyifli bence, arkadaşlarla olunca daha keyifli oluyor” dedi. Kars'tan başlayan ve Ankara'da biten Doğu Ekspresi, Türkiye'nin en uzun tren yolculuklarından birisi oluyor. Yaklaşık 24 saat süren yolculuk boyunca vatandaşlar, birbirinden güzel manzaralar eşliğinde masalsı bir yolculuğun keyfini çıkararak Ankara'ya varıyor.

Öte yandan Ramazan Bayramı'nı sevdikleriyle birlikte geçirmek üzere Doğu Ekspresi için günler öncesinden biletlerini alan vatandaşların masalsı yolculuğu başladı. Kars Garı'ndan hareket eden Doğu Ekspresi, sırasıyla Kars-Erzurum-Erzincan-Sivas-Kayseri-Kırıkkale'den geçtikten sonra Ankara'ya varıyor.

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