Selimiye Cami’nde ana kubbe montajı başladı

Selimiye Cami'nin kurşun kaplama ana kubbe aleminin montajına başlandı.

Selimiye Cami’nde ana kubbe montajı başladı

AA

Kubbe kurşun serimi öncesi yerinden sökülen bakır alem temizlik çalışmasından geçirildi, onarım gereken yerlere müdahale sonrası altın varak kaplaması yapıldı.

Yaklaşık 700 kilogram ağırlığında, 6 metre 30 santimetre yüksekliğindeki alem, kubbeye taşınarak yerinde montajlanıyor.

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İşçiler 29 parça olan alemin her bir parçasını kubbeye kadar asansörle taşıyıp merdiven yardımıyla yukarıya çıkarıyor.

Alemin yerine 2 günde takılacağı öğrenildi.

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"Bugün itibarıyla ana kubbenin aleminin montajına başladık"

Vakıflar Edirne Bölge Müdürü Ahmet Saraç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Selimiye'de Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2021 yılının sonunda başlatılan restorasyonun sürdüğünü söyledi.

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Amaçlarının caminin aslına uygun, en az müdahaleyle gelecek kuşaklara aktarılması olduğunun altını çizen Saraç, şöyle konuştu:
"Restorasyon kapsamında daha önceki restorasyonlarda uygulanan ve yapıya zarar veren çimentolu uygulamalar ve sıvaların itinalı raspa çalışmalarını yaparak yapıdan uzaklaştırdık. Yapının üst kurşun kaplamalarının sökümünü gerçekleştirdik. Caminin statik durumunu gözden geçirdik ve statik modelleme çalışmalarını yaptık.

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Yapılan çalışmalar neticesinde caminin ve minarelerin statik yönden ciddi bir sorunu olmadığını gördük ve uygulamalara bu yönde devam ettik. Kubbelerin onarım çalışmalarını ve kurşun kaplama imalatlarını tamamladık. Bugün itibarıyla ana kubbenin aleminin montajına başladık."

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