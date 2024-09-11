Selimiye Losta Spor'da iç transfer hamlesi. 3 imza birden geldi

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Selimiye Losta Spor'da iç transfer hamlesi. 3 imza birden geldi

1. Amatör Lig'e yükselen Selimiye Losta Spor Zülfükar Siverek, Orhan Taşdelen ve Muhammet Çağrı Hazırbulan sözleşme yeniledi.

Tarihinde ilk kez 1. Amatör Lig'de mücadele edecek olan Selimiye Losta Spor transferde gaza bastı.

Şampiyon kadrosunu korumak için büyük bir çaba sarf eden yeşil-beyazlılar iç transferde iki imzayı art arda attırdı.

Muğla ekibi takımın yıldız isimleri Zülfükar Siverek, Orhan Taşdelen ve Muhammet Çağrı Hazırbulan ile sözleşme yeniledi.

3 isimde Selimiye Losta Spor’a geçtiğimiz sezon katılmış ve takımın şampiyonluğunun en önemli mimarları haline gelmişti.

İmzaların atılmasının ardından konuşan Selimiye Losta Spor Başkanı Cumhur Kaya 3 isme de güveninin tam olduğunu söyleyerek sezonu şampiyon olarak noktalayacaklarını ifade etti.

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