Selimiye Losta Spor'da iç transfer hamlesi. 3 imza birden geldi

Tarihinde ilk kez 1. Amatör Lig'de mücadele edecek olan Selimiye Losta Spor transferde gaza bastı.

Şampiyon kadrosunu korumak için büyük bir çaba sarf eden yeşil-beyazlılar iç transferde iki imzayı art arda attırdı.

Muğla ekibi takımın yıldız isimleri Zülfükar Siverek, Orhan Taşdelen ve Muhammet Çağrı Hazırbulan ile sözleşme yeniledi.

3 isimde Selimiye Losta Spor’a geçtiğimiz sezon katılmış ve takımın şampiyonluğunun en önemli mimarları haline gelmişti.

İmzaların atılmasının ardından konuşan Selimiye Losta Spor Başkanı Cumhur Kaya 3 isme de güveninin tam olduğunu söyleyerek sezonu şampiyon olarak noktalayacaklarını ifade etti.