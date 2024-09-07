Selimiye Losta Spor'dan iç transfer. Yusuf Kızılkula imzayı attı

Tarihinde ilk kez 1. Amatör Lig'de mücadele edecek olan Selimiye Losta Spor transferde gaza bastı.

Ligde iddialı olacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Muğla ekibi iç transferde imzayı attırdı. Yeşil-beyazlılar son 2 sezondur burada mücadele eden Yusuf Kızılkula sözleşme yeniledi.

HEDEF DAHA BÜYÜK BAŞARILAR

İmzaların atılmasının ardından konuşan Selimiye Losta Spor Başkanı Cumhur Kaya Yusuf Kızılkula ile daha büyük başarılar kazanacaklarına emin olduklarını söyledi.

YUSUF KIZILKULA KİMDİR?

Kariyerine Muğla Gençlerbirliği ile başlayan 24 yaşındaki stoper daha sonrasında sırasıyla Murtapaşa Belediye, Menteşe Yerküpe, Muğlaspor, Yerkesik Spor ve Bozburunspor formalarını giydi.

Son 2 yıldır Selimiye Losta Spor forması giyen Yusuf Kızılkula geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonluğun önemli mimarlarından biriydi.