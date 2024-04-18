Selvi Saray'a başkaldırdı. Kavala'nın serbest kalmasını istedi. Yağlı direkten aşağı mı düşüyor

Türkiye'de 31 Mart yerel seçimlerinde yıllar sonra bir ilk yaşandı. Türkiye haritası büyük oranda kırmızıya döndü. AKP, birinci parti konumunu CHP'ye kaptırmış oldu.

Seçim sonuçlarının ardından gözler Erdoğan’a çevrildi. Erdoğan’ın yapacağı hamleler ve söyleyeceği sözler merak konusu oldu.

Gözlerin çevrildiği Erdoğan ise Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında ‘özeleştiri’ ve değişim sinyali verdi.

“Osman Kavala’nın hapiste tutulmasının ve Gezicilerin yıllarca hapis yatacak olmasının Türkiye’ye ne yararı var?”

Hürriyet Gazetesi'nin köşe yazarı Abdulkadir Selvi, dün yayınlanan köşe yazısında oldukça dikkat çeken ifadeleri kaleme aldı. Erdoğan’ın ‘seçim yenilgilerini seçim zaferlerine dönüştürmeyi başaran bir lider’ olduğunu ifade eden Selvi yazısında Osman Kavala’nın serbest kalmasını istedi.

"Erdoğan ne mesajlar verecek? Değişim başarılacak mı?" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Osman Kavala’nın hapiste tutulmasının, Gezicilerin yıllarca hapis yatacak olmasının Türkiye’ye ne yararı var? AK Parti’ye ne fayda sağlıyor? Artık iklimin değişmesi ve baharın gelmesi gerekiyor. Yeniden reformcu kimliğine dönmüş bir AK Parti ve Avrupa Birliği hedefine yürüyen bir Türkiye. Görün o zaman ekonomi nasıl coşar. AK Parti’yi, AK Parti yapan bu oldu. Formül net; ekonomiyi büyüt, özgürlükleri genişlet.”

NE OLMUŞTU?

Gezi Parkı olayını ‘finanse ve organize etmek’le suçlananların yargılandığı davada 25 Nisan 2022’de Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmişti. Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi’ye 18’er yıl hapis cezası aldı.