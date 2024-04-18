Çin'den yapılan kontrplak ithalatında damping önlemine devam kararı

Ticaret Bakanlığı Çin kontrplak ithalatında damping kararıyla ilgili yeni gelişme...Bakanlık tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar yürürlüğe girdi.

Ticaret Bakanlığı'nın Çin kontrplak ithalatıyla ilgili olarak başlatına ve Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması tamamlandı.

Soruşturmanın tamamlanmasıyla birlikte, Çin menşeli ürünlere yönelik önlemin yürürlükten kaldırılması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu kaydedildi.

Bu nedenle söz konusu ürünün ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemin tüm firmalar için metreküp başına 140 dolar olarak uygulanmaya devam edilmesine karar verildi.