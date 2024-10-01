Sinan Ateş'in annesi ve ablası hakkında suç duyurusu

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti ile ilgili gelişmeler devam ediyor.

Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter, Sinan Ateş'in annesi ve ablası Selma Ateş hakkında sinan ateşin hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş'ten Devlet Bahçeli'ye sert sözler

Avukat Burak Bekiroğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcıları Sn.İzzet Ulvi Yönter ve Sn.Semih Yalçın, kendilerine yönelik soyut iddiadan ibaret söylemlerle iftira attan Sinan Ateş’in kardeşi Selma Ateş ve annesi Saniye Ateş hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak suç duyurusunda bulunmuşlar." dedi.

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