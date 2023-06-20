Semizotu zayıflamaya faydalı

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Zayıflamaya yarayan semizotunun faydaları dikkat çekti. Semizotuyla ilgili detaylar...

SEMİZOTU NEDİR?

Semizotugiller familyasından; bir yıllık otsu bir bitkidir. Gövdesi toprak üzerine yatık, yaprakları sapsız ve etlidir. Yenilen kısmı, küçük, yuvarlak ye il yaprakları ve körpe saplarıdır. C vitamini ve Demir bakımında zengindir. İçeriğinde kuzukulağı asidi bulunduğundan tadı biraz mayhoştur.

SEMİZOTU NASIL TÜKETİLİR?

Semizotunu taze haliyle tükettiğinizde vücuda olan etkilerinden daha fazla yararlanabileceğinizden onu güzelce seçip temizledikten sonra taze taze salatalarınıza dahil edebilir, onunla cevizli, mercimekli ya da bol yeşillikli salatalar da yoğurtlu salatalar da hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz onu mezelerinize de dahil edebilirsiniz. Eğer pişirerek tüketmek istiyorsanız zeytinyağlı semizotundan semizotu kavurmasına, kıymalı semizotu yemeğinden ekşili semizotu çorbasına birçok farklı yemeğe imza atabilirsiniz. Kendisini iç harç olarak değerlendirip böreklerinizin, poğaçalarınızın içine de dahil edebilirsiniz.