Sen kalk binlerce kilometreden İstanbul’a gel, Beyoğlu'nda intihara kalkış

Beyoğlu’nda bir binanın penceresine çıkan turist, intihar etmek istedi.

KAYNAK: DHA
Sen kalk binlerce kilometreden İstanbul’a gel, Beyoğlu'nda intihara kalkış

Polislerin uzun süre ikna çabası sonuç vermedi. Turist, yorulunca itfaiyenin açtığı hava yastığına düştü. Turist, sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı.

Kazancı Yokuşu’nda Trafik Durdu

İntihar girişimi nedeniyle Kazancı Yokuşu’nda trafik akışı kesildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi geldi. İtfaiye ekipleri yere hava yastığı açtı. Polis ekipleri de yolu araç ve yaya trafiğine kapattı.

Vatandaşlar Olayı Cep Telefonu ile Kaydetti

İntihar girişimini izleyen vatandaşlar, cep telefonu ile görüntü aldı. Bazı vatandaşlar da olaya tepki gösterdi. İntihar girişiminin sona ermesiyle trafik normale döndü.

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