Sen misin SMA'lı bebeğin yardım kutusunu çalan

Şişli’de SMA’lı bebeğinin tedavisi için para toplayan babanın standındaki yardım kutusu çalan motosikletli ve kasklı hırsız merdivenlerden düşünce dayağı yedi.

Sen misin SMA'lı bebeğin yardım kutusunu çalan

Şişli Perpa Ticaret Merkezi önünde SMA'lı bebeğin yardım kutusunu çalan motosikletli hırsız yakalanınca, meydan dayağından polis kurtardı.SMA hastası olan 2 yaşındaki Abdullah Sezer'in babası Nedim Sezer, çocuğunun tedavisi için gerekli olan ilacı alabilmek için 1 milyon 817 bin 637 doları (yaklaşık 35 milyon 859 bin 251 lira) toplayabilmek amacıyla İstanbul Valiliğinin izniyle yardım standı açtı.

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SMA'LI BEBEĞİN YARDIM PARASINI ÇALDI

Baba Sezer, vatandaşlardan yardım beklediği esnada 34 CHA 563 plakalı motosikletle gelen kasklı bir şahıs, standın üstünde duran yardım kutusunu çalıp kaçmaya başladı. Birkaç metre ilerleyen şahıs, Perpa Ticaret Merkezi'nin girişindeki merdivenlerden düştü. Babanın da peşinden koştuğu hırsızın kaçmasına vatandaşlar izin vermedi.

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HIRSIZA MEYDAN DAYAĞI

Ardından da hırsıza, hem bebeğin babası hem de vatandaşlar tarafından tekme ve yumrukla meydan dayağı atıldı. Yakalanan şahsın, “kızım için yaptım” ve pişkin halde “su verin” dediği duyuldu. Babanın paramparça olan yardım kutusundaki paraları geri almasının ardından vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu.

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DAYAKTAN POLİS KURTARDI

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, Tekin B. isimli şahsı ters kelepçe yaparak gözaltına aldı. Polisin yaptığı incelemede şahsın kullandığı motosikletin ise çalıntı olduğu tespit edildi. Ayrıca şahsın, kuzeninin kimliğini kullandığı ve polis ekiplerine onu verdiği öğrenildi. Ayrıca şahsın evli olmadığı ve çocuğunun bulunmadığı da ortaya çıktı.

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“Bir an önce oğlum tedavi olması gerekiyor, gerçekten çok üzüntülüyüm”

Olayla ilgili konuşan baba Abdullah Sezer, “Benim oğlum SMA hastasıdır. Ben sabahtan beri oğlum için yardım topluyorum. Bir motorcu bağış kutusunu alarak kaçtı. Bu kutuyu paramparça etti. Kaçmaya yer bulamadığı için düştü. Bütün halk sağ olsun üstüne atladı. Sonrasında zaten motor da çalıntı dediler. Ben oğlum için 1 lira topluyorum. Bu milletin parasını çaldı, ben gerçekten çok üzülüyorum. Bir an önce oğlum tedavi olması gerekiyor. Gerçekten çok üzüntülüyüm. Sabahtan akşama kadar çabalıyorum. Bilmiyorum konuşamıyorum şu an” dedi.

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“Direkt peşinden koştum, motordan düştüğü gibi üstüne atladık”

Baba Sezer, “Vatandaşlar sağ olsun kaçarken engellediler, darp ettiler. Ben standın başındayken motorla geldi ve kutuyu aldı. Ben ne olduğunu şaşırdım. Direkt peşinden koştum. Motordan düştüğü gibi üstüne atladık. Kampanyamız bir buçuk yıldır devam ediyor. Henüz yüzde 48 seviyesinde. Çocuğum kaslarını günden güne kaybediyor. İnşallah ilacına kavuşur. Çocuğum gittikçe kaslarını kaybediyor. 1 TL toplayarak çocuğumu ilaçlarına kavuşturmak istiyorum ama vicdansızlar parayı alıp çalıyor. Gerçekten bu bizi çok üzüyor. Ben sabahtan akşama kadar oğluma para topluyorum. Bir baba olarak çok zor durumdayım” diye konuştu.

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VİCDANSIZ HIRSIZ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan baba Nedim Sezer'in Feriköy Polis Merkezi Amirliği'nde şikayetçi olması üzerine hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesi sonrasında emniyete götürülen Tekin B.'nin ifadesi alınarak “açıktan hırsızlık” ve “motosiklet hırsızlığı” suçundan adli işlem yapıldı. Hırsız işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çalıntı motosiklet ise sahibine teslim edildi.

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