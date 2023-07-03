Sen ne güzel adamdın Kemal abi

Yeşilçam, iyi bir insan olmanın, birbirine güvenmenin, gerçekten sevmenin ve sevilmenin, dostluğun, bizi biz yapan değerlerin sinemadaki temsiliydi.

Ve o efsane yılların unutulmaz ismi, Yeşilçam'ın söz konusu çizgisinin simgelerinden biriydi Kemal Sunal...

Güzel adamdı Kemal abi...

Toplumun her kesiminden insanlar, kendi hayatlarından bir şeyler bulurdu filmlerinde.

Ailelerin en güzel akşamlarının vazgeçilmez konuğuydu.

Güzel günleri filmleriyle süsler, kahkahaları ile taçlandırırdı. Her ailenin bir üyesi, bir ferdiydi.

O güldü, bir ülke güldü.

O ağladı, göz yaşları ardından sel oldu aktı.

Herkesin içinden bir parçaydı. Kiminin saflığı, kiminin temizliği, kiminin hayalleriydi.

Kemal Sunal'ı birkaç kelimeyle anlatmak kolay değildi.

Ama o kendini hayat verdiği rollerde ifade etti. En güzel şekilde anlattı.

Bazen Zübük oldu politikaya girdi, bazen de dilenci kılığındaydı. Yeşilçam'ın unutulmaz ismi, kült filmlerinin mimarıydı. Türkiye'nin Şaban'ı, Kibar Feyzo'su, Tosun Paşa'sıydı...

Kemal Sunal filmleri, salt komedi filmleri değildi.

En başta güldürürken düşündürebilen yapıtlardı o filmler ve her komedi filminde görülen, her komedi sanatçısının başarabildiği bir durum değildir bu.

Kemal Sunal’ın filmlerinin öne çıkan özelliği, istisna olan birkaçı haricinde, her kesime ve anlayana sosyal mesajlar vermesiydi.

Vefat ettiğinde, dönemin başbakanı Bülent Ecevit, bir siyasetçi olarak Kemal Sunal filmlerinden çok mesajlar çıkardığını belirtmişti.

Ecevit’in Kemal Sunal filmleri için yaptığı bu yorum, aslında bugün yaşadığımız bir eksikliği de gösteriyor.

Sanatçıların eserlerinden mesaj çıkarması gereken siyasetçiler yine var ama onlara bu mesajı vermesi gerektiğinin bilinciyle mesleğini icra eden yeni nesil sanatçılar ve eserleri ne yazık ki yok.

Elbette bu durumda, ülkedeki yanlışlara, çarpıklıklara dikkat çekmenin sonucunda ekmeğiyle terbiye edilme durumunun da etkisi var...

Kemal Sunal, düzendeki yanlışlara, çarpıklıklara, sömürüye itirazın simgesiydi.

Bu itirazı, filmleri vesilesiyle düzenin mensuplarının basitliklerini, yanlışlıklarını mizahla ortaya çıkararak yapmıştır.

Türkiye’yi güldürmesinin yanında, cesur sanatçılığı da Kemal Sunal’ı, Kemal Sunal yapan etkenler arasındadır.

Kemal Sunal’ın ‘Kibar Feyzo’ filminin karakterlerinden Maho Ağa attan inerken, ‘Ağam üstüme bas, rahat inesin‘ diyerek Maho Ağa’nın önüne eğilen 'Bilo' karakterinin siyaset, medya, sanat ve iş dünyasında ete kemiğe bürünmüş hali olanlar, bugün de yok mu?

Kemal Sunal, saflığının ve ekrandan kendisine izleyenlere samimiyetini verebilmesinin yanında, halkın hayatını beyaz perdeye taşıdığı için, her evin hane halkından biri olmayı başardığı için toplum kesimlerinin ortak paydası olmuştur.

Evet, Kemal Sunal alternatifsizdi ve halen alternatifsizdir, ama bu açılardan bakıldığında alternatifsizdir!

Velhasıl; Sen ne güzel bir adamdın Kemal abi? Hep iyi olmayı, dürüst olmayı, saf ve temiz olmayı öğrettin. Nur içinde yat...