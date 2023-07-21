Sena adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Sena isminin anlamını araştırıyor. Peki, Sena ne demek? Sena isminin anlamı nedir?
SENA NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Sena ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Dini koruyan.
- Buyruk, kural, gelenek, düzen, töre.
- Överek anma, övme, methetme.
- Işık, şimşek parıltısı.
SENA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Sena ismi Kur'an-ı Kerim'de (Nur Suresi 43. ayet) geçmektedir ve Sena ismini koymak caizdir.