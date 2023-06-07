Senegal yurt dışındaki konsolosluklarını kapatıyor

Senegal’de muhalefet lideri Ousmane Sonko'nun 2 yıl hapis cezasına çarptırılmasının ardından düzenlenen protestolar devam ederken, Senegal’in yabancı misyonları ve diplomatları da yurtdışında gerçekleştirilen protestolar sırasında Sonko’nun destekçileri tarafından saldırıya uğradı.

Senegal Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, saldırıyı “ciddi hasara neden olan bir dizi saldırı” olarak tanımlayarak Milan, Bordeaux, Paris ve New York’un da aralarında bulunduğu birçok konsolosluğun geçici olarak kapatılacağını açıkladı. Özellikle Milano Konsolosluğu’nda büyük hasar meydana geldiği belirtilirken, İtalyan medyasında çıkan haberlerde pazartesi günü yaklaşık 40 Sonko destekçisi, ellerinde hükümet karşıtı pankartlar ve bayraklarla konsolosluğun önünde toplandığı ve binaya girerek yağmaladığı bilgisi verildi.

Senegal Dışişleri Bakanlığı, konsolosluk hizmetlerinin güvenlik sağlanmasının ardından yeniden başlayacağını açıkladı.

Ousmane Sonko, Senegal'de 2019'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerini 3'üncü sırada tamamlamıştı. Muhalefet destekçileri Sonko'nun 2024 yılında yapılacak seçimlerde aday olmasını engellemek isteyen hükümetin Sonko’ya hapis cezası verdiğini öne sürmüştü.

Cumartesi günü düzenlenen protestolarda 15 kişi hayatını kaybetmişti.

(İHA)