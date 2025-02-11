Senegal’de enflasyon %1,8’e yükseldi

Senegal İstatistik Ajansı'nın açıkladığı verilere göre, enflasyondaki artışın başlıca nedenleri arasında gıda ve alkolsüz içecekler (%3,0), konut ve kamu hizmetleri (%1,1), ulaştırma (%0,9), alkollü içecekler ve tütün (%6,1), ev eşyaları (%2,5) ile restoran ve konaklama hizmetleri (%2,2) yer alıyor. Buna karşılık, bilgi ve iletişim sektörü fiyatlarında %7,4’lük bir düşüş yaşandı.

Norveç tüketici enflasyonunda dikkat çekici artış

Aylık bazda tüketici fiyatları %1,1 artarak son üç ayın ilk yükselişini kaydetti. Aralık 2024'te %0,8 oranında düşüş gösteren fiyatlar, böylece Ağustos 2023’ten bu yana en yüksek aylık artışı gördü.

Senegal İstatistik Ajansı, enflasyon hesaplamalarında 2023 yılını yeni baz yılı olarak belirledi. Daha önce kullanılan 2014 yılı baz alınırken, yeni yöntemle daha güncel ekonomik koşulların yansıtılması amaçlanıyor.