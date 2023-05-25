Şener Şener ekrana mı dönüyor? "Uzun yıllardır bekliyorum"

Demirkent Ödülleri, bu yıl 4’üncü kez sahiplerini buldu. Gecede sahne sanatları ödülünün sahibi olan Türk sinemasının efsane ismi Şener Şen, dijital projelere yeşil ışık yaktı.

Şener Şener ekrana mı dönüyor? "Uzun yıllardır bekliyorum"

Editör: Ersoy ÖZDEM

Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı tarafından “İletişim”, “Tarih” ve “Sosyal Farkındalık Oluşturulmasına Katkı” başlıkları altında üç ana dalda verilen "Demirkent Ödülleri" töreninin dördüncüsü, önceki akşam Levent İş Sanat’ta gerçekleştirildi.

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Türkiye’nin alanında uzman ve saygın seçici kurulunun değerlendirmelerine sunularak ödüle layık görülen program ve eserler, ‘’Demirkent Ödülleri’’ töreninde sahipleri ile buluştu.

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2020 yılından bu yana, topluma yarar sağlayacak çalışmaları özendirmek amacıyla düzenlenen ‘Demirkent Ödülleri’ bu yıl 4’üncü kez sahiplerini buldu. Şener Şen ve Evrim Alasya'da gecedeydi.

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"DİJİTALDE OLMAK İSTERİM"

Tören öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şener Şen, "Oyunumuz bütün hızıyla devam ediyor. Bu gecenin bizim için önemi, oyunumuzun sahne sanatları dalında seçilmesi. O yüzden bütün ekip arkadaşlarımızla çok mutluyuz" dedi. Dijital platform ile ilgili düşüncelerini söyleyen usta sanatçı, "Daha ben dijital platformla tanışmadım. Dijital platformda olmak ister miyim? Bu bana gelen projenin kalitesine bağlı. Benim bu konuda seçici olduğum biliniyor. Uzun yıllardır bekliyorum. Beğendiğim bir şey olursa tabii ki değerlendiririm" dedi.

Gecede Türk sinemasının efsane ismi Şener Şen 'Zengin Mutfağı' isimli oyunuyla, sahne sanatları ödülünün sahibi oldu.

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Show TV'nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti' dizi ödülü alırken, ödülü ise dizinin başrol oyuncusu Evrim Alasya aldı.

Akademisyen ve yazar İlber Ortaylı ise gecede Onur ödülü aldı.

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