Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 81,96 puanlık ve yüzde 0,83’lük bir artışla 9.997,58 puana ulaştı. Önceki işlem gününde 9.915,62 puandan kapanan endeks, yeni işlem gününe 76,83 puan ve yüzde 0,77’lik bir artışla 9.992,45 puandan başlangıç yaptı. Günün ilk yarısında endeks, en düşük 9.942,14 ve en yüksek 10.008,02 puanı görerek rekor bir seviyeye ulaştı.

Sektörel endekslerde, mali endeks yüzde 1,10, teknoloji endeksi yüzde 0,39, sanayi endeksi yüzde 0,37 ve hizmetler endeksi yüzde 0,35 değer kazandı. Günün ilk yarısında, BIST 100 endeksine dahil olan hisselerden 56’sı değer kazanırken, 43’ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisseler Türk Hava Yolları, ASELSAN, Ereğli Demir Çelik, Pegasus ve Türkiye İş Bankası oldu.

Altın ve diğer piyasalarda ise; altının ons fiyatı yüzde 0,2 artışla 2.342 dolar, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,3 düşüşle 87,8 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası’nda, 18 Şubat 2026 vadeli gösterge tahvilin bugünkü işlemleri saat 13.00 itibarıyla yüzde 40,49 basit getiri ve yüzde 44,59 bileşik getiri ile gerçekleşti.

Döviz piyasalarında, saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0720, sterlin/dolar paritesi 1,2530 ve dolar/yen paritesi 155,90 olarak kaydedildi. İstanbul serbest piyasada ise dolar 32,3790 liradan, avro 34,7730 liradan alıcı buldu.