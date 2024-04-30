Akşener'in eski yardımcısı Sevinç Atabay CHP'ye katıldı

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Akşener'in eski yardımcısı Sevinç Atabay CHP'ye katıldı
Sevinç Atabay, İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanlığı’ndan istifa ederek CHP’ye katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atabay’ın partiye katılmasını, “Çok önemli bir bilim insanı ve çok iyi bir idareci. Yerel yönetimler akademimizin gücüne güç katacak. Baba evine Atatürk’ün partisine hoş geldi” sözleriyle duyurdu.

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Ayrıca, geçtiğimiz hafta Muhammed ve Mustafa adlı ikizlerin partiye katılmasının ardından bu kez de üçüz kardeşler CHP’ye üye oldular.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ayşegül, Enes ve Eren kardeşlerin de partiye üye olduklarını açıkladı ve “Gelecek hafta dördüzler gelirse kapımız açık. Ayşegül, Eren ve Enes baba ocağına hoş geldiniz” dedi.

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