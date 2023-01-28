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Şener Şen'in ünlü filminde siyasilerin vatandaşı 'Milli Beraberlik' diye kandırdığı sahnesi

Vatandaşların geçim derdi ve iktidarın vatandaşların gerçek sorunlarını görmezden gelmesi aradan geçen yıllara rağmen değişmedi. İşte Şener Şen'in ünlü filminde vatandaşı kandıran siyasileri anlatan sahnesi.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 14:14
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Şener Şen'in filminde vatandaşı kandıran siyasileri anlatan sahne

Şener Şen'in ünlü filminde siyasilerin vatandaşı 'Milli Beraberlik' diye kandırdığı sahnesi
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Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yapılan zamlara rağmen vatandaşların geçim derdi sürüyor. Başta gıda olmak üzere birçok üründe meydana gelen artış uzun süredir durdurulamıyor. Türk Lirası’nın dolar karşısında hızla değer kaybetmesi de enflasyonun artış nedenlerinden biri oldu.

Vatandaşlar enflasyon altında ezilirken iktidar ve iktidara yakın kesimler ise gerçekleri görmezden gelerek ‘milli birlik’ ve tasarruf vurguları yaparak gündemi vatandaşların gerçek sorunlarından uzaklaştırmaya çalışıyor.

HİÇBİRŞEY DEĞİŞMEDİ

Vatandaşların yaşadığı sorunlar ve iktidarın tutumu geçen uzun yıllara rağmen değişmedi. Usta sanatçı Şener Şen’in oynadığı ‘Çıplak Vatandaş’ filmindeki bir sahne vatandaşların sorunlarına iktidarın tutumu gözler önüne serildi. Vatandaşların geçim derdine karşın, iktidarın ‘Milli birlik’ çıkışı, filmin öne çıkan unsurlarından biri oldu.

ÇIPLAK VATANDAŞ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Devlet memurluğu yapan İbrahim (Şener Şen) geçim sıkıntısı çekmeye başlar. Birçok ek iş yapsa da ekonomik durumu gittikçe kötüleşir. Sonunda kendini kaybederek soyunur bir caddenin ortasında koşmaya başlar. Medyanın olayı keşfetmesinden sonra Çıplak Vatandaş olarak tanınır. Bu şekilde namuslu bir memur olarak elde edemediği gelirin binlerce katı tutarda para kazanacaktır.

Çıplak vatandaş filmini Başar Sabuncu yazıp yönetmişti. 1985 yapımı filmin oyuncu kadrosunda Şener Şen, Nilgün Akçaoğlu, Candan Sabuncu, Renan Fosforoğlu, Burçin Terzioğlu ve Salih Kalyon gibi isimler vardı.

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1950
28.01.2023 14:38
Bu film bile bu ülke insanın milim kafasını yormadığını gösteriyor, oğlum bina okur döner döner aynısını okur, niye acaba?? Liyakat değil, mezhepçilik ve ırkçılık dersen olacağı bu, Yes !!  
 
vatandaş
28.01.2023 14:32
vatan milet skarya din allah diyenleri baktığımızda sonuç hep aynı bu kafa ve yapı değişmedikçe de aynı kalacak!!!!  
 
Çomarlar uzak dursun
28.01.2023 14:17
Zübük filmide bu günlerin geleceğini bize çok önceden haber vermişti.  
 
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