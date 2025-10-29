Aktif fay hatları nedeni ile deprem ülkesi olarak değerlendirilen Türkiye, son dönemde Balıkesir'in Sındırgı ilçesi merkezli meydana gelen sarsıntılarla adeta diken üzerinde.

Son olarak 27 Ekim akşam saatlerinde gerçekleşen 6 büyüklüğündeki deprem bölgedeki birçok ilde hissedildi.

ÜŞÜMEZSOY KORKUTTU

Depremin ardından gözler yer bilimcilere çevrilirken Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan tedirgin eden bir açıklama geldi. Özellikle "Büyük İstanbul" depremi konusunda yüreklere su serpen açıklamaları ile öne çıkan Üşümezsoy bu defa korkuttu.

Sındırgı'daki deprem sonrası konuşan Üşümezsoy, "Sındırgı ve çevresindeki iki ana fay hattı kırıldı, dolayısıyla uzun süre burada deprem beklemiyoruz. Ancak geriye sadece Simav kaldı, Simav’daki fay henüz kırılmadı" ifadelerini kullandı.

Şener Üşümezsoy

Üşümezsoy, Simav Fayı’nın hala enerji barındırdığını ve 6.5-6.8 büyüklüğünde bir deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu ifade belirtmişti.

19 Mayıs 2011'de saat 23.15'te 5,9 büyüklüğünde depremle sarsılmıştı. Ayrıca Simav'da yine 28 Eylül 2025'te 5.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.

İSTANBUL DEPREMİNİ BİLMİŞTİ

Üşümezsoy, İstanbul Silivri açıklarında 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremi 20 gün önceden bilmesi ile dikkat çekmişti.