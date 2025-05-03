Şener Üşümezsoy olabilecek depremin büyüklüğünü açıkladı!

TV100 yayının katılan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Marmaraereglisi'ndeki depreme ilişkin çukuru işaret ederek olabilecek depremin büyüklüğünü açıkladı.

"ÇUKURA DOĞRU GİDEN YERDE BELKİ 6’LIK DEPREM OLABİLİR"

Depremin İstanbul'da gerçekleştiğini söyleyen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, TV100 yayınında şu açıklamalarda bulundu:

"Avcılar açıklarında küçük küçük olan depremler var. Onlar Çınarcık çukurunun doğu kenarında depremler oldu. Bu doğal orada olan depremin bir artçısıdır. Yeni bir faya yük binmiyor. Ancak çukura doğru giden yerde belki 6’lık deprem olabilir, derin bir fay orası. O fayı parça parça kırıyor. Bir seferde kıracak 7 ve 7.2’li bir deprem tezi çürüdü. O kadar ürkütecek deprem olmaz”

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin artçı sarsıntıları sürüyor. İstanbul bu sabah saat 11.36'da 4.0 büyüklüğündeki bir depremle bir defa daha sarsıldı. Deprem İstanbul, Tekirdağ ve Edirne gibi pek çok ilde hissedildi. 4 saniye kadar süren depremde vatandaşlar panik anları yaşadı.

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