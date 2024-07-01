Şener Üşümezsoy rahatlatan açıklama yaptı. Depremlerin yerlerini önceden bilen adam konuştu

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) dün saat 11.53’te Ege Denizi’nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

İzmir'in bazı ilçelerinde de hissedilen deprem bölgede panik yaratırken, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’dan Yeniçağ’a kritik açıklamalar geldi.

Ege Denizi’de yaşanan 4.2’lik depremin Gökçeada ve Semendirek adasında hissedildiğini belirten Üşümezsoy, bölgeye dair önemli bilgiler verdi.

2014 yılında Gökçeada’dan başlayarak kırılan 80 km fayın 6.8’lik depremle, Kuzey Anadolu Fay hattının batıdaki bu ucunda yer alan stresi bitirdiğini söyleyen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, “Doğudan Marmara’ya doğru giden kesimde yer alan Saroz, Gaziköy ve Tekirdağ fayı ise 1912’de kırıldığı için, Marmara, Saroz ve Kuzey Ege’nin de bulunduğu Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın stres boşalmış. Bunun Batıdaki devamı ise Thassos’un güneyinde bulunan Halkidiki’den Güney Batı’ya doğru giden bir fay hattı söz konusudur. Bu oluşan depremde bu fay hattı üzerinde” ifadelerini kullandı.

"RİSK TEŞKİL ETMİYOR"

Sporades Adaları’nda bulunan Skiathos ve Skopelos adaları üzerinden geçen fay hattı üzerinde bir stres olduğuna değinen Üşümezsoy, “Bu 4.2 büyüklüğündeki deprem o fay hattı içindeki kırılmaları gösterdi ama bu deprem Gökçeada ve Çanakkale için bir risk teşkil etmiyor” dedi.

İşaretli haritalar üzerinden örnekler veren Prof. Dr. Üşümezsoy, “Haritalarda görülen mavi renkli çizgi 2014 yılında kırılan Gökçeada ile Halkidiki arasındaki koldaki kırılmadır. Onun doğudaki devamında olan Saroz, Gaziköy ve Tekirdağ fayı ise 1912’de kırıldı. Kırmızı ile gösterilen kesim ise Halkidiki’’nin doğusundan güneye doğru uzanan fay hattını gösteriyor. Bu bölgedeki ünlü Sporades Adaları, Yunanistan’da turizm açısından çok önemli olan bu adalar Skopelos ve Skiathos adalarıdır” diye konuştu.