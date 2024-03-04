Depremci Prof.Dr. Şener Üşümezsoy acil olarak deprem açıklaması yaptı

Çanakkale’nin Yenice İlçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan deprem başta İstanbul olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Çanakkale merkezli meydana gelen ve başta İstanbul olmak üzere çevredeki illerde hissedilen 4.9'luk depremin ardından Prof. Dr. Şener Üşümezsoy acil olarak deprem açıklaması yaptı.

Üşümezsoy şunları söyledi, “Bu akşam oluşan bir deprem oturduğunuz yerden İstanbul’da bile hissedildi. Baktığınız zaman bu fay hattı baştan beri hep söylediğimiz Bandırma Sarıköy fay hattının Güneye doğru uzanan bölgesinde yer almakta. Bu fay hattı bandırmanın güneyindeki Sarıköy fay hattı güneye doğru gönene uzanmaktadır. Gönen’den bildiğimiz 1952 yılında yenice gönen fay hattında 7.3 lük deprem olmuş. Bu fay hattı Gönen’in kuzey fay hattında olan bir deprem.

“YAŞANAN DEPREMİN İSTANBUL’DA HİSSEDİLMESİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BİR DURUM”

Bunun güneybatısında ise Aycavık’ta olan bir deprem söz konusuydu. Ama bu deprem 1952 yılında Yenice ve Gönen hattının kuzeyindeki hatta ve Sarıköy fayı üzerinde olan bir deprem. O açıdan bu 1937’de kırıldığı kabul edilen bir fayın üzerinde olan bir deprem olması ve İstanbul’da hissedilmesi ilginç bir durum ve dikkat edilmesi gereken bir durum. 4.8’lik deprem çok küçük 1 km’lik bir yüzeyin yırtılmasıdır. 5’lik depremde ise 3 km çapında 10 km’lik bir yüzeyin yırtılmasıdır. Bu yaşanan deprem büyük olasılıklı 5’lik deprem. Şuanda bir tane 5’lik depremle bu fay hattının 1953’den sonraki devamında olan bir hatta olduğu için hemen eli kulağında bir hat diyemeyiz bunun diğer doğudaki ucu ise bahsettiğimiz gibi Çınarcık’tan Esenköy’e Esenköy’den Mudanya’ya gelen fay hattı. Orada olan 5’lik depremlerde Marmara’nın güney kenarındaki hattı buda Bandırma’dan Güney’e doğru sapıp Ege Denizi’ne doğru giden, Ayvacık’a doğru giden fay hattının orta kesimi 1953’te Yenice ve Gönen arasında kırıldığı için bunun kuzeyindeki hatta beklediğmiz alan” ifadelerini kullandı.