Prof. Şener Üşümezsoy yeni büyük depremin olup olmayacağını açıkladı. Haritada olmayan transfer fayda deprem oldu

YENİÇAĞ ÖZEL

İşaret ettiği yer sallanan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy Tokat'ta dün ve bugün meydana gelen depremlerin ardından sıcağı sıcağına Yeniçağ'a konuştu.

Üşümezsoy, Tokat'ta yaşanan ve çevre illerde de etkili şekilde kendini hissettiren depremlerin devam edip etmeyeceği hakkında değerlendirmelerde bulundu.

YENİ BÜYÜK DEPREM OLACAK MI?

Üşümezsoy, depremin MTA'nın aktif haritasında yer almayan bir transfer fay olduğunu belirtirken, bu depremin yeni bir büyük depremi tetiklemesini beklemediğini belirtti.

"MTA'NIN AKTİKF TEKTONİK HARİTASINDA YER ALMIYOR"

Bugün Tokat'ta yaşanan depremin aktif MTA haritasında yer almadığını belirterek söze başlayan Üşümezsoy, "Oysa bizim 2005'ten beri çizdiğimiz haritanın temellerini oluşturan faylardan birisiydi. Bu Almus Çukuru, Kazova Çukuru gibi fayları kesen ve bu çukurları açan transfer fay olan bir faydır ve bu fay üzerinde olan bir depremdir daha doğrusu bu fayın en güney ucunda olan bir faydır. Gerek Almus gerekse Kazova çanakları normal bir faylarla açılmış normal fay çukurlarıdır ama bunları enine kesen transfer fayı olarak oluşan fay hattı bu depremde yırtılan faydır. Bu Kuzey Anadolu fay sisteminin içinde yer almayan ve Kuzey Anadolu Fayı’yla ilintili normal fayların genişleyerek açıldığı dönem çanakları kesen bir faydır." şeklinde konuştu.

"ÇÖKÜNTÜ ALANLARINI KAT EDEN BİR TRANSFER FAY SÖZ KONUSU"

Üşümezsoy sözlerine şu şekilde devam etti:

"6 Şubat’ta rotasyonel bir şekilde kırılan Malatya Doğanşehir Elbistan ve oradan Çardak faylarının kuzeyinde Gürün fayı, daha kuzeyde ise Sivas fayı olarak Anadolu’nun Torosların bu kesiminde bir rotasyonel dönme yapmaktadır. Bu dönme sonucunda Sahinbeyli Peke ve onun kuzeyindeki Sivas Fayı ve Kayseri Fayları gibi fayların daha kuzeyinde Kuzey Anadolu Fayı’nın güney kesiminde kalan fay hatlarının oluşturduğu çöküntü alanlarını kat eden bir transfer fay söz konusudur. Ana fay hatlarına doğru devamlılığı söz konusu değildir."

"DEPREM TRANSFER FAYI ÜZERİNDE OLMUŞTUR"

"Bu detay topografik uydu haritasında baktığımız zaman genel yapıları, MTA’nın ve diğer yapıların istatistiği, doğu batı girişli kuzey Anadolu fayına paralel uydu faylar alınmıştır. Ama bu depremde olan fay yaklaşık doğu batı gidişli çukuru açan fayları kat eden bir transfer faydır ve deprem bu fay üzerinde olmuştur ve bu faydaki konuma baktığımız zaman önünde ve arkasında bir uzanım görülmemektedir. Sadece açılan çanakların sınırlayan bir faydır. Bu çanakta Almus çukurunu sınırlayan faydır.

Bu transfer fay, haritalarda olmayan bizim tektonik modelimizde ve haritamızda olan bu fay elips içine alınmıştır"

AHMET ERCAN'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Ahmet Ercan DA Tokat’ta yaşanan deprem hakkında açıklamalarda bulundu.

Meydana gelen depremin birinci derece deprem bölgesi olmadığına dikkat çeken Ercan, "Deprem Kuzey Anadolu kırığı üzerinde değil. Çekerek Irmağı'nın ikincil derecedeki kırığın üzerinde olduğunu görüyoruz. Jeofizik sarsıntı konumlarına göre belirlenmiş bir kırık. MTA haritalarında görünmüyor. Bunun bir öncü depremi olmuştu. Bu orta büyüklükte bir deprem. Halkın merak ettiği daha büyük deprem gelir mi sorusu. Ama bilimsel olarak bunu demek mümkün değil. Ama deneyimlerime bağlı olarak Daha önce bilinmeyen gizli jeofizik kırığının fazla büyük deprem üretmesi beklenmez. Ama AFAD'ın ön görülerine bakmak gerek. Deprem bölgesinin dağlık olduğunu düşünürsek az hasarlı olmasını bekliyorum." şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Tokat dün üst üste meydana gelen 4.7 ve 4.1'lik depremlerin ardından bugün de 5.6 ve 3.5 büyüklüğünde depremlerle sarsıldı. Depremde şu ana kadar can kaybı meydana gelmezken yaşanan deprem çevre şehirlerde de kendisini güçlü şekilde hissettirdi.