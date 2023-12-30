Şengen Bölgesi'ne hava ve denizden katılım için Avusturya'yla anlaştıklarını duyuran Bulgaristan ve Romanya'ya, Viyana yönetiminden "müzakereler devam ediyor" yanıtı geldi ve iki ülkenin katılım için sığınmacıları kabul etmeleri gerektiği belirtildi.

Avusturya Haber Ajansının (APA) İçişleri Bakanlığına kaynak gösterdiği haberine göre, İçişleri Bakanı Gerhard Karner, Bulgaristan ve Romanya'ya Şengen Bölgesi'ne dahil olmaları için sığınmacıları kabul etmeyi koşul olarak sundu.

Romanya ve Bulgaristan'ın Şengen Bölgesi'ne hava ve denizden katılım için Avusturya'yla prensipte anlaşmasını duyurmasından bir gün sonra, Avusturya İçişleri Bakanlığından "müzakerelerin devam ettiği" açıklaması yapılması dikkat çekti.

İçişleri Bakanlığının Romanya ve Bulgaristan’ın Şengen'e dahil olması için belirlediği şartlar arasında özellikle Afganistan ve Suriye'den gelenler dahil sığınmacıların Romanya ve Bulgaristan tarafından kabul edilmesi yer alıyor.

Öte yandan yine bu şartlar çerçevesinde Bulgaristan'daki Frontex operasyonlarının ve kara sınırlarındaki kontrollerin artırılması ile kara sınırlarındaki kontrolleri güçlendirmek için AB Komisyonu'ndan mali destek alınması bulunuyor.

Bakanlık, iki ülkenin Şengen'e kara sınırlarıyla katılımı için devam eden herhangi bir müzakerenin olmadığı ve dolayısıyla planlanmış bir tarih olmadığının altını çizdi.

BULGARİSTAN VE ROMANYA'NIN ŞENGEN ÇIKMAZI

Avusturya ve Macaristan, AB üyesi Bulgaristan ve Romanya'nın Şengen Bölgesi'ne dahil olma çabalarını engelliyor.

Bulgaristan Başbakanı Nikolay Denkov, ekimde Avusturya'ya yaptığı ziyaret sırasında ülkesi ve Romanya'nın Şengen'e katılımına onay verilmesini istemesinin ardından Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, "Şengen bölgesinin genişlemesi şu aşamada düşünülemez." yanıtını vermişti.

Macaristan ise TürkAkım boru hattı üzerinden ülkesine ulaşan Rus doğal gazına uyguladığı ek vergiyi kaldırmadığı sürece Bulgaristan'ın Şengen Bölgesi'ne girişini veto edeceklerini duyurmuştu.

Macaristan ve Avusturya’nın itirazları devam ederken, Hollanda Parlamentosunda yapılan oylamada, Bulgaristan'ın Şengen Bölgesi'ne dahil olmasına ılımlı yakılmıştı.

Bulgaristan ve Romanya dün, Avusturya ile Şengen Bölgesi'ne hava ve deniz yoluyla katılımı konusunda prensipte anlaştıklarını, kara sınırlarıyla da katılım için müzakerelerin devam edeceğini açıklamıştı.

Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu da kara sınırları için yapılan müzakerelerin sonuca bağlanması için 2024'ü işaret etmişti.

Bulgaristan, Romanya ve İrlanda hariç Avrupa Birliği ülkeleriyle İzlanda, Norveç ve İsviçre'yi kapsayan Şengen Bölgesi içinde, istisnalar dışında sınır kontrolleri bulunmuyor.