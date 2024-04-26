Seni camide bulduk şakası için bebeklerinin camide fotoğrafını çeken çift tepki topladı

Kaynak: Haber Merkezi
Seni camide bulduk şakası için bebeklerinin camide fotoğrafını çeken çift tepki topladı
Bebeğinin camide fotoğrafını çeken çift, yıllar sonra "seni camide bulduk" diyebilmek amacıyla yapılan bu hareketle bir kesim tarafından komik bulunurken, başka bir kesimden de tepki aldı.

Sosyal medyada gündem olan ilginç bir olay, bebeğinin camide fotoğrafını çeken bir çiftin yaptığı hareketle dikkat çekti. Çift, bebeğinin camide çekilen bir fotoğrafını yıllar sonra kullanarak, ona "seni camide bulduk" diyebilmeyi amaçlıyordu.

Ancak, bu hareket bir kesim tarafından komik bulunurken, başka bir kesimden de tepki aldı. Komik bulanlar, çiftin yaptığının hoş bir espri olduğunu ve bebeğin gelecekte bu fotoğrafı görünce hoşuna gideceğini belirtirken, tepki gösterenler ise bu tür kutsal mekanlarda yapılan fotoğraf çekimlerinin saygısızlık olduğunu ve bu davranışın özendirilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Bu olay, sosyal medyada yapılan paylaşımların nasıl farklı yorumlara yol açabileceğini ve insanların hassasiyetlerinin ne kadar çeşitli olduğunu gösterdi.

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